Kolda : Les élèves du collège Saré Bilaly manifestent contre les accidents

Plusieurs accidents ont été notés dans ce village. Le dernier accident date le 15 janvier dernier à midi où l’élève en classe de sixième au sortir du collège de Saré Bilaly de l’IEF de Kolda a été fauché mortellement. Ses camarades ont barré la route pour réclamer des ralentisseurs à l’image des dos-d’âne pour leur sécurité, car le collège est situé juste sur cette route. Les populations et les élèves ont bloqué la circulation sur cet axe pendant deux heures.

Cette route menant vers la Trans-gambienne et reliant les régions de Sédhiou et de Kolda pendant trois heures de temps (de huit heures à onze heures du matin). Il faut rappeler que cette voie est très empruntée par les automobilistes allant à Sédhiou, Dakar, en Gambie ou à Ziguinchor, renseigne Dakaractu.

Ce blocage a immobilisé de nombreux véhicules, créant du retard aussi pour certains. Mais avec l’intervention des forces de l’ordre, tout est rentré dans l’ordre. Et au sortir de la réunion tenue avec l’administration, les élèves ont annoncé : « si d’ici mardi prochain l’érection du dos d’âne n’est pas effective, nous allons barrer la route à nouveau pour notre sécurité… ».