Kolda : Un accident de motos Jakarta fait trois morts

Un accident de motos Jakarta a coûté la vie à trois jeunes dans la zone de Saré Bilaly, dans la commune de Saré Bidji, région de Kolda. Le drame a eu lieu dans la nuit du dimanche au lundi, à quelques encablures du village de Saré Tamsir, vers 3h du matin.

Le bilan fait, pour l’instant état de 03 morts, dont deux sur le coup et le troisième ce lundi vers 12 heures, à l’hôpital régional de Kolda. Une personne gravement blessée est en soin intensif. L’accident a concerné trois motos Jakarta. Les deux revenaient de la localité de Saré Bilaly et rentraient vers Saré Moussa Ndour, un village situé juste à la sortie de la ville de Kolda et la troisième (avec deux passagers) revenait de la ville de Kolda et se rendait à Saré Boubel.