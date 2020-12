Koungheul : Marche pacifique des jeunes pour réclamer de meilleures conditions de vie…

Il faut noter que rien ne va à Koungheul car il y a d’autres problèmes qu’on peut lister en dehors du courant. En effet, l’eau qu’on boit n’est pas potable et n’a aucune qualité. Ainsi, les Koungheulois ont fait ce matin une pierre deux coups pour réclamer de l’eau de qualité, la dotation de médicaments aux structures de santé et surtout la réception du stade municipal et le terrain de basket dans les plus brefs délais.