krepin Diatta brise le silence et justifie son comportement

Les Brugeois ont vécu une soirée folle à Galatasaray, ce mardi. Ils se dirigeaient vers une défaite mais c’était sans compter sur un sauveur : Krépin Diatta. En pleine extase sur le but égalisateur dans les dernières minutes, l’attaquant a reçu un second carton jaune pour avoir retiré son maillot, laissant son équipe à 10. Le sénégalais a réagi après la rencontre.

« Marquer en Ligue des Champions, c’est un rêve de gamin”, a affirmé Krepin Diatta. “C’était un but très important mais l’équipe a encore montré un très bon état d’esprit. Ce n’était pas facile face à ce public. Notre équipe est solide et on a pris ce point très important”, a-t-il déclaré à l’issue du match. “Le carton rouge ? Ce n’était pas un excès d’euphorie. Ce n’était pas un match facile car à chaque fois que je touchais le ballon, on me criait dessus. Je voulais montrer que j’étais encore dans le match et je pense que c’était la bonne réponse. C’était bête de prendre le carton rouge comme ça.”

Hans Vanaken, l’entraîneur du club Bruges s’est montré relativement compréhensif envers ses coéquipiers, “surtout avec Krépin, parce qu’il était si content de son but.” “Pour être honnête, je doutais qu’il ait déjà eu le jaune. Et que Clinton donne un coup de pied dans ce drapeau et qu’il se casse en deux… Eh bien, de telles choses peuvent arriver quand on est incontrôlable pendant quelques secondes.” Dans deux semaines, Mata et Diatta repenseront sans doute à leur erreur. On ne joue pas tous les jours contre le Real Madrid.