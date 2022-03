La bêtise qui va perdre Yewwi Askan Wi…aux législatives

Les élections législatives du 31 juillet 2022 seront décisives pour les partis politiques et coalitions. Ils auront la possibilité de montrer ce qu’ils valent réellement dans l’arène politique. Après des prouesses aux locales dans plusieurs grandes villes, Yewwi Askan Wi ne compte pas lever le pied de l’accélérateur. Ousmane Sonko et Cie comptent maintenir la pression sur Macky Sall et son régime. A quatre mois de ces élections, cette coalition de l’opposition est sur point de commettre une grosse erreur qui lui sera très fatale. Une bourde qui sera une aubaine pour Benno Bokk Yakaar.

Au soir du 23 janvier 2022, Yewwi Askan Wi a réussi à laisser ses marques. Face à un tout puissant Benno Bokk Yakaar, cette coalition qualifiée d’inceste par certains analystes, a raflé de nombreuses communes. Un résultat qui fait de la bande de Sonko de sérieux adversaires pour le « Macky ». Désormais, leur mot d’ordre consiste à remporter la majorité aux élections législatives du 31 juillet pour imposer une cohabitation au chef de l’Etat. Une tâche qui ne sera pas de tout repos.

Le patron de Benno Bokk Yakaar replace ses troupes pour ce nouveau face à face avec l’opposition. D’ailleurs le Président a pris la décision d’interdire toute liste parallèle au sein de la mouvance présidentielle lors des Législatives. Une décision qui ne va pas faciliter la tâche à Yewwi. Mais ça ne sera pas cette mobilisation de Macky qui risque de contrer les plans de la bande à Khalifa Sall. Lors de leur dernière conférence de presse, Yewwi a fait une annonce qui pourrait permettre à Macky Sall de conserver sa majorité.

Le leader du Parti des Patriotes pour le Travail, l’Éthique et la Fraternité (PASTEF) annonçait que Khalifa Sall serait bel et bien candidat sur les listes de Yewwi Askan Wi. « Khalifa Sall sera candidat sur la liste Yewwi Askan wi (pour les prochaines élections législatives, Ndlr). Et on en fait une condition non-négociable », déclarait Ousmane Sonko. Une position partagée par beaucoup de leaders au sein de Yewwi. Mais cette déclaration fantaisiste de Sonko est un véritable suicide pour cette coalition.

Ce souhait de Yewwi est juste utopique ! Pour que Khalifa Sall, condamné dans l’affaire de la caisse d’avance de la mairie se Dakar, puisse être candidat aux Législatives, il doit bénéficier d’une amnistie de la part du chef de l’Etat Macky Sall. Ou alors que l’article L31 du code électoral sénégalais soit abrogé, chose qui ne se fera probablement jamais faite. Alors Sonko et Cie doivent descendre de leur nuage et comprendre que face à Macky Sall, la politique se fait de manière rationnelle et bien réfléchie. Cet homme qui a réussi à déraciner le baobab Wade n’est pas un petit poisson.

Si Yewwi s’entête à vouloir forcer Khalifa Sall, leur liste risque d’être invalidée. Et le locataire du Palais n’aura plus qu’à rafler tous les sièges. il faut se rappeler les Législatives 2007. L’opposition sénégalaise qui accusait le président Abdoulaye Wade d’avoir triché pour se faire réélire au premier tour, le 25 février 2007, avec près de 56 % des suffrages, et d’avoir rompu le dialogue avec ses adversaires sitôt après le scrutin, avait boycotté les législatives de cette même année. La majorité présidentielle avait remporté quelque 131 sièges sur 150, les autres élus étant des indépendants, pour la plupart proches du pouvoir. L’opposition elle-même avait reconnu avoir fait la plus grande erreur politique du siècle

Et Si l’opposition veut réitérer cette même erreur politique, macky sall ne va pas se gêner de tout rafler. Mais on est en politique et les « pions » cachent toujours leur véritable jeu. Yewwi peut utiliser cette déclaration comme un moyen lui permettant de percer les défenses de leurs adversaires. Alors Benno Bokk Yakaar ne doit pas dormir sur ses lauriers. Khalifa Sall candidat forcé cache certainement autre chose.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru