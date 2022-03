Le plan cynique de Sonko pour dénigrer et déloger Macky…

Sonko n’en a pas fini avec Macky Sall et ne lui laisse pas un temps pour respirer. Après les conférences de presse et ses « posts » sur les réseaux sociaux, le député-maire de Ziguinchor vient de mettre en place un plan diabolique dans le but de créer un vaste mouvement de contestation contre le régime du président Macky Sall mais ce n’est pas tout…il veut peindre Macky sall comme le diable en personne. Et il a mis en place des outils et des canaux pour mieux vulgariser cette opération de lynchage de Macky Sall.

Le leader du parti Les Patriotes du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (PASTEF) réserve des surprises à Macky Sall. A trois mois des Législatives, l’opposant radical enchaîne les sorties pour déstabiliser le camp Benno Bokk Yaakaar et mettre les atouts de son côté. Tous les canaux sont utilisés pour vulgariser le message et le programme du leader du Pastef et cofondateur de la coalition Yewwi Askan Wi. Télé, radio, réseaux sociaux et campagne d’affichage. Et c’est ce dernier volet qui risque de faire mal à la mouvance présidentielle et à son chef.

Si Sonko n’est pas Machiavel, alors il est n’est pas loin de l’être. Il utilise tellement de stratégies que le Palais et les défenseurs du président de la République, avec tous leurs moyens, n’arrivent toujours pas à freiner les avancées du leader du Pastef. Après sa dernière sortie qui a fait des vagues au sein de la coalition au pouvoir, Ousmane Sonko vient de mettre en place une vaste campagne de dénigrement accompagné d’affichage de Macky Sall sur les réseaux sociaux.

Dans un premier temps, Sonko a créé la réplique de « Jokko Ak Macky » mais en version Pastef et Jotna tv. Le parti les Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (Pastef) va donner la parole aux jeunes à travers le concept « Taggatoo ak Macky » (faire ses adieux à Macky). Les jeunes vont échanger sur le thème « Macky dégage ». Tout le contraire de « Jokko Ak Macky » où les jeunes font les éloges des réalisations de Macky Sall. Mais ceci n’est rien à côté de ce qui attend Macky sall sur la toile.

Les réseaux sociaux sont aujourd’hui les écrans les plus suivis du monde. Et c’est ce que Ousmane Sonko va utiliser pour salir le « bilan » de Macky Sall et de pousser la majorité des électeurs composée de jeunes à tourner le dos à Macky Sall. Figurez-vous que le leader du Pastef a mis en place une vaste équipe de Community managers, composée de 70 jeunes qui vont se relayer 7 jours sur 7 avec des équipes de 10 personnes par jour.

Ces 10 jeunes vont se relayer pendant 24 heures. Dans un seul but : vilipender Macky Sall, matin, midi et soir et cela dans les 10 domaines suivants, le social, l’économie, la santé, l’éducation, l’emploi des jeunes, l’agriculture, la pêche, le foncier, la bonne gouvernance et le problème crucial de l’homosexualité…

Selon notre source bien introduite dans le « secret » de Pastef, chacun des 10 jeunes qui travaillent par jour, aura un thème bien précis parmi les 10 domaines précités et va décortiquer toutes les réalisations de Macky et passer au peigne fin les circuits de financement de tous les programmes. L’objectif est de faire passer Macky Sall et son « clan » pour des « détourneurs de fonds, d’objectifs et de programme » en mettant l’accent sur le favoritisme, le clientélisme et surtout l’implication de la famille dans affaires de l’état…

Sonko veut pourrir la vie et la mouvance présidentielle est loin d’imaginer ce qui les attends sur la toile ; Toujours selon notre source « Ousmane Sonko a même recruté un infographe et un caricaturiste pour s’associer à la campagne d’affichage sur les réseaux sociaux ». « La campagne de diabolisation de Macky Sall et tout son régime va débuter dès le mois d’avril qui coïncide avec le début du Ramadan, période où les réseaux sociaux sont pris d’assaut par les jeunes qui veulent tuer le temps » nous informe notre source.

La Rédaction de xibaaru