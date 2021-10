La chronique incendiaire de Kaccoor Bi sur le sommet France-Afrique

LA SOCIETE SI VILE…Par Kaccoor Bi

« À la queuleuleu

À la queuleuleu

À la queuleuleu

À la queuleuleu

À… À… À… À…

Tout l’monde s’éclate à la queuleuleu

Tout l’monde se marre à la queuleuleu

Tout l’monde chante à la queuleuleu

Tout l’monde danse à la queuleuleu

Le jeune président Français, Emmanuel Macron, pourrait bien s’accrocher aux bras de « ses » intellectuels africains avec qui il va discuter de nos problèmes domestiques. Ils pourront ainsi s’offrir un tour de danse avec la chanson du musicien et humoriste français André Bézu. Ça leur changera un peu les idées comme on a pu réussir à laver le cerveau de ce cher Achille Mbembe. Celui-là même au discours incendiaire, invitant l’Afrique à couper le cordon ombilical qui le liait en tant que continent à l’ancienne puissance coloniale. Et il ne serait pas surprenant de le voir brûler tous ces brulots sur la France pour se donner bonne conscience. C’est le même homme avec sa clique d’amis qui seront autour d’une table pour discuter avec Macron des problèmes du continent. Ce cher Macron qui se donne des airs d’intello tout en étant d’une alarmante niaiserie. Quand il convoque ses « Gouverneurs africains », tout le monde rapplique. Personne ne voulant rater la messe. Un sommet France-Afrique qui ne concernera que les sociétés civiles africaine et française. Bien entendu, nos roitelets ne sont pas invités. Macron les jugeant, peut – être, peu dignes de porter la parole du continent qu’il délègue à une société civile devenue si vile à l’instar de celle de ce charmant pays. Eh oui, ces messieurs et dames de la société civile qui disaient porter la voix du peuple et que l’on a réussi à métamorphoser, les rendant amnésiques et dociles. Voir des voix si représentatives du continent se présenter à la queue leu leu devant Macron pour discuter avec lui de nos problèmes nous parait être une aberration. Et si on a réussi à nous changer cette société civile, c’est parce qu’elle ne pouvait continuer à se gaver d’un idéal et mourir bêtement. Visez celle de ce charmant pays. Toute à cirer les bottes du Chef !

KACCOOR BI, Le Témoin