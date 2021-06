POLITICHIENS…Par Kaccoor Bi

Elle est crasse, la politique ! En tout cas, telle qu’elle se pratique sous nos cieux où les intérêts bassement matériels et financiers des individus sont privilégiés au détriment de l’intérêt général.

Où l’on se sert sans retenue plutôt que de servir les citoyens. Où la seule idéologie connue est celle du retournement de veste. Ou de robe ! Où l’on ravale allègrement ses propres vomissures. Où les alliances contre nature foisonnent.

Bref, chez nous, on retrouve dans la politique tout ce qu’il y a de plus vil chez l’homme. Aucune conviction. Une moralité douteuse. La seule idéologie, c’est celle de l’acquisition de privilèges. Dans ce jeu d’alliances, on entend vociférer d’anciens marxistes qui se sont embourgeoisés à une vitesse vertigineuse, se débarrassant de leurs fortes convictions politiques.

Les hommes de refus qui ont semé les premières graines de cette praxis ne reconnaîtraient assurément plus ce Sénégal qui s’est complètement avachi. Des personnes d’une affligeante nullité — en plus de leur inculture et manque d’élégance — occupent les premières places et jouent les vilains rôles.

Une Assemblée nationale devenue un lieu d’invectives et de surenchères. Et un homme dont on disait que la vision s’arrêtait à Diamniadio et qui voit soudain sa vision englober maintenant tout le Sénégal parce qu’il a donné la présidence d’une Institution à celui qui le moquait ainsi. Oui, les plus grands contempteurs de l’homme dont la vision s’arrêtait à Diamniadio sont devenus ses plus sérieux flagorneurs.

« Mbourou ak-Soow, Poñsé bi nexna lool… Merci à vous! », aurait déclaré le Chef, satisfait de la mobilisation réussie par celui qui se présente aujourd’hui comme un allié. Quelle belle insulte à notre intelligence.

Résumer le succès d’une visite à une forte mobilisation wagon-tractée renseigne sur les qualités de ceux qui nous dirigent. Surtout que, il y a moins d’une semaine, le Chef nous invitait à respecter les gestes barrières. Avant d’aller encore courir les foules. Faites ce que je dis mais ne faites pas comme je fais !

KACCOOR BI, Le Témoin