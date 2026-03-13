La coalition Ñuñ Ñepp saisit le procureur après les propos du député Bara Ndiaye

La coalition Ñuñ Ñepp a officiellement saisi le procureur de la République à la suite des propos tenus par le député Cheikh Bara Ndiaye lors d’une séance publique à l’Assemblée nationale du Sénégal le 11 mars 2026. Dans un document daté du 12 mars, la coalition évoque des faits « susceptibles de constituer un outrage au Chef de l’État et une atteinte à l’honneur des institutions ».

Dans sa correspondance adressée au procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance Hors-Classe de Dakar, la coalition indique que, lors des débats parlementaires, le député Cheikh Bara Ndiaye aurait tenu publiquement des propos jugés outrageants à l’encontre du Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, dans l’enceinte de l’hémicycle.

Selon les signataires du document, ces déclarations auraient été prononcées publiquement et dans un cadre institutionnel, ce qui leur conférerait une portée particulière au regard du respect dû aux institutions de la République.

La coalition Ñuñ Ñepp rappelle que le Code pénal sénégalais prévoit plusieurs dispositions susceptibles de s’appliquer dans de telles circonstances. Elle cite notamment l’article 254 relatif à l’outrage envers le Chef de l’État commis publiquement par paroles, écrits ou tout autre moyen de diffusion.

Le document mentionne également les dispositions relatives à l’injure publique, à la diffamation ainsi qu’aux atteintes à l’honneur et à la considération des autorités publiques et des institutions.

Au regard de la gravité et du caractère public des faits évoqués, la coalition affirme avoir saisi les services compétents du parquet afin que la qualification juridique des propos soit appréciée et que les suites judiciaires appropriées soient déterminées conformément à la loi.

Dans sa démarche, la coalition souligne que la préservation du respect dû aux institutions de la République et à la fonction présidentielle constitue un impératif essentiel pour la stabilité de l’État de droit.