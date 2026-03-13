Beaux Maraîchers : Deux individus déférés pour actes contre nature présumés

Le Commissariat d’Arrondissement de Dalifort-Foirail a mis fin à une affaire de mœurs ayant pour cadre la Gare Routière des Beaux Maraîchers. Deux individus ont été déférés devant le parquet le 12 mars 2026, à la suite d’une altercation révélant des accusations de pénétration anale forcée et de sollicitation sexuelle tarifée au sein d’un bus désaffecté.

L’affaire a éclaté au grand jour lorsque le dispositif de sécurité de la gare routière a été interpellé par une vive dispute entre les deux mis en cause. Selon les premières déclarations recueillies, l’un des individus accuse le second de l’avoir contraint à une relation sexuelle sous la menace, après lui avoir initialement proposé la somme de 10 000 FCFA.

Le plaignant affirme que le suspect s’était introduit dans un bus servant de dortoir temporaire sous prétexte de chercher un hébergement, avant de passer à l’acte une fois les autres occupants partis. C’est le refus du suspect de verser la somme promise qui aurait déclenché le conflit.

Face aux enquêteurs, rapporte les services de la police, le second suspect a adopté une ligne de défense basée sur la dénégation totale, affirmant ne jamais avoir mis les pieds dans le bus en question ni avoir sollicité d’hébergement. Cependant, sa version a été sérieusement fragilisée par l’intervention d’un témoin oculaire. Ce dernier a formellement contredit le prévenu, confirmant l’avoir accueilli sur les lieux dès le 6 mars 2026 et l’avoir trouvé endormi dans le hangar le lendemain matin.

Au regard de la gravité des faits dénoncés et des contradictions majeures entre les versions, les deux belligérants ont été conduits au siège du service de police. Les accusations de « pénétration anale forcée », qualifiées sous le chef « d’actes contre nature » dans le Code pénal sénégalais, ont conduit à la clôture rapide de la procédure. Les deux individus font désormais face à la justice pour répondre des faits qui leur sont reprochés.