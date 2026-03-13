Ouganda : les ressortissants des USA et de l’UE exclus d’entrée sans visa

Le gouvernement de Ouganda a annoncé une nouvelle politique migratoire accordant une exemption de visa aux ressortissants de 40 pays, majoritairement situés sur le continent africain. Cette mesure s’inscrit dans une stratégie visant à faciliter la circulation des personnes, renforcer la coopération régionale et stimuler le tourisme ainsi que les échanges commerciaux.

Selon les autorités, cette réforme concerne notamment plusieurs pays africains tels que le Kenya, la Tanzanie, le Rwanda, le Burundi, le Ghana et le Mozambique. Les ressortissants de ces États pourront désormais entrer en Ouganda sans visa préalable.

Toutefois, la nouvelle liste d’exemption ne comprend pas certains partenaires occidentaux majeurs. Les citoyens des États-Unis, du Royaume-Uni et des pays de l’Union européenne devront continuer à demander un visa avant de se rendre sur le territoire ougandais.

Cette décision intervient dans un contexte international marqué par des tensions autour des politiques migratoires. En janvier 2026, les États-Unis ont notamment durci leurs règles de visas pour plusieurs pays, dont certains en Afrique, avec l’introduction de restrictions supplémentaires et le gel de certaines procédures d’immigration.

Malgré ce contexte, les autorités de Kampala assurent que cette réforme vise avant tout à simplifier l’accès au pays pour certains partenaires, tout en maintenant des mécanismes de contrôle pour d’autres nationalités.

Le gouvernement ougandais estime enfin que cette politique devrait contribuer à renforcer les échanges économiques, favoriser le tourisme et consolider les liens entre les peuples du continent et leurs partenaires.