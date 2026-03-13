Semaine nationale de la Femme : Maïmouna Dièye dresse le bilan d’une caravane dédiée à l’autonomisation des Sénégalaises

La ministre de la Famille, de l’Action sociale et des Solidarités, Maïmouna Dièye, a présenté le bilan de la Semaine nationale de la Femme 2026, marquée par la caravane « Jubbanti Koom », une initiative gouvernementale ayant parcouru l’ensemble du territoire sénégalais pour promouvoir les droits et l’autonomisation des femmes.

Durant huit jours, la caravane a sillonné le pays à travers huit pôles territoriaux, couvrant les 14 régions du Sénégal sur près de 2 900 kilomètres, de Mbour à Dakar, en passant notamment par Diourbel, Louga, Kaolack, Sédhiou, Kédougou, Ourossogui et Dagana. Selon la ministre, cette tournée visait à aller à la rencontre des femmes « là où elles vivent et travaillent », afin de mieux intégrer leurs réalités dans les politiques publiques.

Le bilan présenté met en avant plusieurs actions concrètes, notamment un investissement de plus de 2 milliards de FCFA dans la région de Kaolack, où a été inauguré le Centre d’Accueil Unique Binta Sarr, destiné à la prise en charge des victimes de violences basées sur le genre. Avec l’appui de partenaires tels qu’Enabel et le programme PADESS, 18 infrastructures sociales ont été construites et 240 entreprises portées par des femmes et des jeunes ont bénéficié d’un financement.

Par ailleurs, le Programme national d’autonomisation des femmes, doté de 28,8 milliards de FCFA, vise à structurer les activités économiques féminines et à faciliter leur accès aux marchés, notamment dans les secteurs agricoles, du maraîchage, de l’élevage et de la transformation agroalimentaire.

Dans le pôle Sud, 300 millions de FCFA ont également été mobilisés à travers les mécanismes publics de financement pour soutenir l’entrepreneuriat féminin et accompagner des initiatives économiques locales.

S’appuyant sur les données de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD), la ministre a rappelé les inégalités persistantes entre hommes et femmes. Seules 42 % des femmes âgées de 15 ans et plus savent lire et écrire, contre 68 % des hommes. Le taux d’emploi féminin reste limité à 27,1 %, tandis que le chômage touche près d’une femme sur trois.

Les violences basées sur le genre demeurent également préoccupantes : 31,9 % des femmes déclarent avoir subi au moins une forme de violence au cours des douze derniers mois, tandis que 12 % des filles sont encore confrontées au mariage précoce.

Pour Maïmouna Dièye, ces chiffres « ne constituent pas une fatalité mais une feuille de route », appelant à renforcer les politiques publiques en faveur de l’égalité.

L’étape de Dagana a été marquée par un hommage aux héroïnes de Nder, notamment les Linguères Ndieumbet Mbodj et Ndatté Yalla Mbodj, symboles historiques de résistance et de dignité féminine. La présence de la Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Yacine Fall, a été présentée comme le signe d’un engagement gouvernemental transversal.

La caravane s’est achevée le 8 mars à Dakar, sur l’esplanade du Grand Théâtre national Doudou Ndiaye Coumba Rose, lors d’une cérémonie rassemblant autorités publiques, partenaires internationaux, organisations du système des Nations Unies et femmes venues de toutes les régions du pays.

Au-delà des activités symboliques, les mémorandums issus des consultations territoriales doivent désormais servir de base à l’orientation des politiques publiques en faveur des femmes. La ministre a insisté sur les progrès enregistrés ces dernières années, notamment en matière d’alphabétisation, de représentation politique féminine et de réduction de la mortalité maternelle, tout en soulignant que la marche vers l’égalité reste un chantier de long terme.

« Quand les femmes avancent, c’est toute la Nation qui s’élève », a déclaré Maïmouna Dièye, réaffirmant la volonté du gouvernement de poursuivre les efforts pour renforcer les droits, l’autonomie économique et la protection sociale des femmes sénégalaises.