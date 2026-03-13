Louga : Un commerçant tué dans un accident

Un commerçant du nom de Mouhamdou Deh, âgé de 35 ans environ a été mortellement fauché par un véhicule particulier. L’accident s’est produit, hier, jeudi, dans la commune de Louga, au quartier Montagne nord à proximité du nouveau lycée.

Selon Seneweb, le chauffeur du véhicule qui tentait d’éviter une moto Djakarta a violemment percuté le jeune commerçant qui a perdu la vie sur le coup .La dépouille de la victime a été déposée à la morgue du centre hospitalier régional Amadou Sakhir Mbaye de Louga par les sapeurs-pompiers.

Quant au chauffeur du véhicule, il a été arrêté et placé en garde à vue au commissariat urbain de Louga pour homicide involontaire.