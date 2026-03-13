Régularisation des enseignants décisionnaires : la Coalition Diomaye Président salue une avancée majeure

La Coalition Diomaye Président a exprimé sa profonde satisfaction à la suite de la mise en œuvre effective du processus de régularisation des enseignants décisionnaires, marquée par la publication officielle de la nomenclature des pièces à fournir pour leur reclassement administratif.

Dans un communiqué rendu public ce vendredi, la coalition souligne que cette étape concrétise l’application des décrets n°2026-65 et n°2026-66 signés le 27 janvier 2026 par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Selon ses responsables, cet acte administratif constitue une avancée importante dans la refondation du système éducatif sénégalais et dans la reconnaissance du rôle essentiel des enseignants.

La coalition estime que cette décision répond à un engagement majeur pris par le chef de l’État devant le peuple sénégalais lors de la campagne électorale. Elle considère également que cette mesure dépasse le simple cadre administratif et participe à la restauration de la dignité des enseignants, tout en contribuant à l’amélioration du climat social dans le secteur de l’éducation.

Dans le même communiqué, la Coalition Diomaye Président a adressé ses félicitations au président de la République ainsi qu’à l’ensemble du gouvernement, avec une mention particulière pour les ministres en charge de la Fonction publique et de l’Éducation nationale pour leur implication dans la mise en œuvre de cette réforme.

Réaffirmant son attachement aux principes de transparence et de progrès, la coalition a renouvelé son soutien à la vision portée par le chef de l’État. Elle a également invité l’ensemble du corps enseignant à s’approprier cette dynamique afin de contribuer à renforcer l’excellence du système éducatif sénégalais.

Pour la Coalition Diomaye Président, ces réformes traduisent la volonté des autorités de placer l’humain au cœur du développement national et d’inscrire le Sénégal dans une trajectoire de renouveau et de stabilité.