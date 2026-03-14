Le «coup de maître» de Macky…la conquête de l’ONU rassemble l’opposition sénégalaise

Alors que les cendres de la présidentielle de 2024 semblaient avoir scellé le destin politique de Macky Sall, sa candidature au poste de Secrétaire général des Nations Unies (ONU) opère un retour de flamme spectaculaire sur l’échiquier national. Portée par l’Union africaine via le Burundi, cette ambition dépasse désormais le cadre diplomatique pour devenir le catalyseur d’une recomposition politique majeure au Sénégal. En parvenant à transformer une quête de prestige international en un levier de cohésion interne, l’ancien président réussit le pari audacieux de fédérer ses anciens alliés et ses rivaux d’hier autour de sa figure, tout en offrant à son parti, l’APR, les munitions d’une renaissance inattendue face à l’hégémonie du PASTEF.

L’annonce de cette candidature, officialisée en ce début d’année 2026, agit comme un véritable séisme politique au Sénégal. Bien plus qu’une simple ambition de carrière, cette manœuvre semble dessiner les contours d’un nouveau bloc d’opposition capable de redéfinir l’équilibre des forces face au régime actuel. Si les autorités de Dakar observent une réserve prudente, Macky Sall a réussi le tour de force de mobiliser une partie significative de la classe politique. Ce ralliement ne repose pas uniquement sur l’affection pour l’homme, mais sur une lecture stratégique de « l’intérêt supérieur de la nation » face à un enjeu de prestige mondial qui transcende les clivages partisans.

La liste des soutiens nationaux s’allonge et surprend par sa diversité, créant une onde de choc au sein de l’opinion. Des formations politiques comme la Renaissance Républicaine (RR) et l’Alternative pour la Relève Citoyenne (ARC) ont officiellement adoubé sa candidature. À ces partis s’ajoutent des figures de la société civile et des centrales syndicales majeures telles que la CNTS (Mody Guiro), l’UNSAS et la CSA. Même d’anciens adversaires, regroupés au sein du Front pour la Défense de la Démocratie et de la République (FDR), appellent désormais l’État à soutenir son prédécesseur, voyant en lui le seul Sénégalais capable d’atteindre ce sommet institutionnel.

En sollicitant implicitement le soutien de son successeur, Macky Sall place le pouvoir actuel devant un dilemme cornélien : soutenir un adversaire politique ou risquer de paraître « anti-patriotique » aux yeux de l’Afrique. Cette situation permet à l’opposition de se regrouper sous une bannière commune, celle du rayonnement du Sénégal à l’international. En se présentant comme le candidat du continent, il force ses détracteurs internes à se positionner par rapport à une ambition qui dépasse les querelles de clocher, créant ainsi un « consensus de fait » qui fragilise la rhétorique de rupture totale prônée par le gouvernement.

Pour l’Alliance pour la République (APR), cette candidature est une bouffée d’oxygène inespérée. Après une défaite électorale et une période de doute, le parti se remobilise avec une ferveur nouvelle autour de son leader. L’APR ne se voit plus comme un parti déchu en quête de repères, mais comme la rampe de lancement d’un potentiel dirigeant mondial. Cette dynamique permet de stopper net l’hémorragie des cadres vers d’autres horizons et de redonner une identité forte aux militants, centrée sur l’expérience et l’expertise d’État, transformant le parti en une machine de guerre diplomatique et politique.

Ce mouvement de soutien crée, de fait, une coalition informelle mais puissante. En unifiant les voix de l’ancienne majorité et de certains centristes, Macky Sall offre à l’opposition un centre de gravité qui lui faisait cruellement défaut depuis la passation de pouvoir. Cette nouvelle force possède un avantage de taille sur le PASTEF : une stature internationale et une maîtrise des réseaux géopolitiques qui contrastent avec les défis de gestion domestique auxquels fait face le gouvernement actuel. Elle se positionne comme l’alternative « crédible et expérimentée » face aux tâtonnements inhérents à tout nouveau régime.

La stratégie de riposte du PASTEF, incarnée par des sorties virulentes de certains députés rappelant le passif judiciaire, semble peiner à freiner l’élan. En se focalisant sur le passé, le parti au pouvoir laisse le champ libre à Macky Sall pour occuper le terrain du futur et de la vision globale. Ce décalage pourrait, à terme, isoler le régime actuel s’il est perçu comme le seul obstacle à l’accession d’un fils du pays au sommet de l’ONU. L’opposition joue ici une partition fine : transformer chaque critique du pouvoir en une preuve de « rancœur » face au succès international de leur champion.

L’argumentaire des partisans de Sall repose sur la « refondation du multilatéralisme » et la place de l’Afrique dans la gouvernance mondiale. En mettant en avant ses succès passés, comme l’obtention d’un siège permanent pour l’Union Africaine au G20, il se positionne comme le garant d’une certaine stabilité. Pour l’opposition sénégalaise, c’est l’occasion de brandir l’étendard de la compétence technique face à ce qu’ils qualifient d’idéalisme. C’est sur ce terrain que se joue la rivalité : l’opposition mise sur le prestige extérieur pour délégitimer l’action locale du gouvernement et regagner le cœur des Sénégalais.

En obtenant l’aval de l’Union africaine avant même d’avoir celui de son propre pays, Macky Sall a réalisé un coup politique magistral. Il revient sur l’échiquier national par la grande porte, obligeant chaque acteur politique à se déterminer par rapport à lui. Ce n’est plus Macky Sall contre Ousmane Sonko, mais le candidat de l’Afrique face aux réticences de son propre État. Cette inversion des rôles est le moteur de la recomposition politique en cours, redonnant à l’opposition une voix et une raison d’être collective sous l’ombre portée des Nations Unies.

Le Sénégal se dirige ainsi vers un duel de légitimités sans précédent. D’un côté, la légitimité électorale et populaire du duo Faye-Sonko ; de l’autre, la légitimité diplomatique et historique que Macky Sall cristallise désormais. Si cette manœuvre de fédération réussit, elle pourrait transformer l’opposition éparse en un bloc cohérent et structuré, prêt à défier le régime en place lors des prochaines échéances législatives ou locales, fort d’une stature internationale retrouvée et d’un récit politique renouvelé.

La rédaction de Xibaaru