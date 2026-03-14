Peynier : Une affaire de suicide se transforme en meurtre déguisée

Une jeune femme de 22 ans a été retrouvée tuée par balle lundi 9 mars dans son appartement de Peynier, dans les Bouches-du-Rhône.

Les pompiers, arrivés sur les lieux vers 7H30 du matin, n’ont pu que constater le décès de la victime.

Au départ, les premières constatations laissaient penser à un suicide par arme à feu.

Mais des investigations plus poussées ont révélé que c’était une mise en scène. Il s’agissait en réalité d’un meurtre.

Son compagnon, âgé de 47 ans, a été interpellé et placé en garde à vue.

Il est soupçonné d’avoir tué sa conjointe âgée 22 ans et d’avoir maquillé la scène de crime.

Il a été mis en examen pour meurtre sur conjoint et son placement en détention provisoire a été requis.

Source : F D