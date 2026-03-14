Azoura Fall interné à Thiaroye : une décision qui inquiète Ansoumana Dione

Sur saisine du Procureur de la République, le Président du Tribunal de Grande Instance de Dakar a ordonné l’internement de Azoura Fall à l’hôpital psychiatrique de Thiaroye. Une décision qui suscite de vives inquiétudes chez Ansoumana Dione, président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM).

Dans une déclaration, M. Dione estime que cette mesure aurait dû être précédée d’une expertise médicale attestant d’un trouble psychiatrique. Il rappelle qu’un précédent certificat médical signé par le directeur de l’hôpital de Pikine, psychiatre de profession, avait été rejeté par le Procureur. Or, selon lui, les faits reprochés à Azoura Fall n’ont aucun lien avec une pathologie mentale.

Le président de l’ASSAMM s’interroge sur la base juridique de cette décision et alerte sur le risque de voir l’intéressé sortir rapidement de l’hôpital, faute de suivi médical approprié. Il dénonce également les inégalités dans l’application de la loi, soulignant que de nombreux malades mentaux sont incarcérés malgré la présentation de certificats médicaux valides.

« Cette affaire révèle des failles et une discrimination préoccupante dans la prise en charge des malades mentaux au Sénégal », déclare Ansoumana Dione, qui appelle les autorités judiciaires à fournir des réponses claires et à garantir l’égalité des citoyens devant la loi.