Pikine Nord : Un ralliement qui consolide la République des Valeurs

La République des Valeurs poursuit sa dynamique de massification dans le département de Pikine, avec un nouveau ralliement de poids. Ibrahima Diop, tête de liste départementale de la coalition Dundou à Pikine Nord, a officiellement annoncé son adhésion au mouvement dirigé par Thierno Alassane Sall.

Reçu par le président du parti, il a eu des échanges approfondis autour de l’avenir du Sénégal et de la nécessité de promouvoir une offre politique fondée sur l’éthique, la compétence et la responsabilité.

Ce ralliement est perçu comme un signal politique fort, confirmant l’attractivité croissante de la République des Valeurs auprès des acteurs engagés pour une gouvernance vertueuse et une alternative crédible.

Le Secrétariat permanent du mouvement a salué cette décision, tout en réaffirmant son ouverture à tous ceux qui, à Pikine Nord et ailleurs, choisissent de s’engager dans la voie du courage politique et des valeurs républicaines.