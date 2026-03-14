Supporters détenus : La diaspora sénégalaise rencontre l’ambassadeur du Maroc en Belgique

L’Observatoire des Sénégalais de la Diaspora (OSD) a récemment rencontré Son Excellence Monsieur Mohammed Ameur, Ambassadeur du Royaume du Maroc en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg, pour une courtoisie mais aussi pour évoquer la situation des supporters sénégalais actuellement détenus à la suite des incidents survenus lors de la Coupe d’Afrique des Nations 2025.

A cette occasion, l’OSD a respectueusement exprimé son appel à la clémence de Sa Majesté le Roi du Royaume du Maroc, dans l’espoir qu’une mesure de grâce puisse être envisagée en faveur de nos compatriotes.

Au cours des échanges, Son Excellence l’Ambassadeur Mohammed Ameur est revenu sur la solidité et la profondeur des relations historiques qui unissent le Royaume du Maroc et la République du Sénégal. Il a également indiqué qu’il transmettrait ce message aux autorités compétentes, soulignant l’importance du dialogue et de la compréhension mutuelle entre les deux nations.

Fidèle à sa mission de défense des intérêts et du bien-être des Sénégalais vivant à l’étranger, l’Observatoire des Sénégalais de la Diaspora a attiré l’attention du diplomate sur la situation de ces compatriotes, tout en réaffirmant son profond respect pour les institutions et les lois du Royaume du Maroc.

L’OSD tient par ailleurs à rappeler son attachement indéfectible aux relations fraternelles, historiques et exemplaires qui lient le Maroc et le Sénégal. Dans cet esprit de fraternité africaine et de solidarité, et en ce mois béni de Ramadan, son président Jamil Thiam et sa délégation dont M. Khali Ly ont formulé le vœu que ces supporters puissent bénéficier d’un geste de clémence leur permettant de retrouver leurs familles et leur pays.

Un tel geste humanitaire serait accueilli avec une profonde reconnaissance par la communauté sénégalaise ainsi que par sa diaspora.