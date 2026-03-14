WABI 2026 : L’Algérie pressentie comme pays à l’honneur

L’ambassade de Algérie à Dakar Son Excellence Monsieur Ridha NEBAIS a reçu, ce [date], les promoteurs du Forum West Africa B2B Impact (WABI 2026) dans le cadre d’une séance de travail consacrée à la participation de l’Algérie en tant que pays à l’honneur de la première édition du forum, qui se tiendra du 21 au 23 mai 2026 au CICES à Dakar. Cette rencontre a permis d’explorer les opportunités de coopération économique entre l’Algérie et le Sénégal, tout en mettant en lumière les perspectives d’une intensification des échanges commerciaux entre l’Afrique du Nord et l’Afrique de l’Ouest.

Le WABI 2026 ambitionne de devenir une plateforme de référence pour connecter investisseurs, entreprises, institutions et décideurs économiques, afin d’accélérer les partenariats d’affaires et les investissements structurants dans la région ouest-africaine.

Avec ses ressources énergétiques majeures, une base industrielle solide, un marché intérieur de plus de 45 millions d’habitants et une position géostratégique reliant l’Afrique, la Méditerranée et l’Europe, l’Algérie constitue un partenaire économique stratégique pour les pays de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest.

La participation de l’Algérie comme pays à l’honneur au WABI 2026 offrirait ainsi une opportunité exceptionnelle de renforcer les investissements croisés, de promouvoir les échanges industriels et commerciaux, et de favoriser l’émergence de nouvelles routes économiques entre l’Afrique du Nord et l’Afrique de l’Ouest.

À cette occasion, Pape Amadou Kabirou Mbodj, co-promoteur et coprésident du forum, s’est félicité de la qualité des échanges avec la représentation diplomatique algérienne ; « L’Algérie dispose d’atouts économiques majeurs et d’une ambition industrielle affirmée. Sa participation en tant que pays à l’honneur du WABI 2026 constituerait un signal fort pour la consolidation d’un axe économique stratégique entre l’Afrique du Nord et l’Afrique de l’Ouest. Nous sommes convaincus que ce forum peut contribuer à densifier les échanges commerciaux, encourager les investissements et ouvrir de nouvelles perspectives de coopération entre nos entreprises. » . Le promoteur de la “Calebasse de l’Excellence Awards”, une cérémonie qui récompense depuis près de deux décennies des personnalités et entreprises africaines.

De son côté, Cheikh Mbacké Sène, co-promoteur du forum et expert en intelligence économique, a souligné les perspectives importantes qu’offre un rapprochement économique plus structuré entre les deux pays. «Les échanges commerciaux entre l’Algérie et le Sénégal demeurent encore modestes, mais ils présentent un potentiel considérable, notamment dans des secteurs stratégiques tels que l’énergie, les matériaux de construction, l’agro-industrie et les produits pharmaceutiques. »

Selon lui, « l’Afrique de l’Ouest constitue pour l’Algérie un marché stratégique en pleine expansion, qui peut être porté par l’intégration économique régionale de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest. « Le Sénégal peut également jouer un rôle de plateforme logistique et commerciale vers un marché régional de plus de 400 millions de consommateurs. Le développement des liaisons maritimes et logistiques entre l’Afrique du Nord et l’Afrique de l’Ouest pourrait considérablement accélérer ces échanges. Dans cette dynamique, le secteur privé a un rôle déterminant à jouer pour transformer les opportunités institutionnelles en partenariats industriels et commerciaux concrets. »

Les promoteurs du forum ont exprimé leur profonde gratitude à Son Excellence Monsieur Ridha NEBAIS Ambassadeur d’Algérie pour l’accueil chaleureux réservé au staff du WABI et pour l’intérêt manifesté envers cette initiative économique. Ils ont réaffirmé leur volonté de faire du WABI 2026 un rendez-vous majeur pour le développement des partenariats économiques entre l’Algérie et l’Afrique de l’Ouest en favorisant les rencontres B2B, les investissements et les collaborations industrielles.