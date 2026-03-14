Guédiawaye : Un scandale sexuel secoue un collège

L’établissement secondaire « Le Défi », situé au quartier Baye Laye de Guédiawaye, est actuellement au cœur d’un scandale mêlant viol présumé et diffusion de vidéos intimes de type « Lomotif ». Cette affaire, qui a éclaté à la mi-février, implique quatre adolescents âgés de 16 et 17 ans.

D’après le récit du quotidien L’Observateur, repris par Seneweb, tout commence par une relation entre l’élève M. Mendy et une mineure de 14 ans. Le collégien filme leurs ébats à l’insu de la victime. Initialement partagée dans un cercle restreint, la vidéo finit par circuler au sein de l’établissement. « L’alerte est donnée au sein de l’établissement scolaire. Les responsables du collège sont informés de l’existence de la vidéo et la nouvelle parvient jusqu’aux oreilles des parents de la victime. »

Les parents ont porté plainte après que la fillette a tout avoué. Un examen médical a par la suite confirmé la défloration de la mineure. Face à la gravité des faits, M. Mendy, qui ne fréquentait plus l’école pour tenter de se faire oublier, a été cueilli par la police chez ses parents. Ses trois camarades, S.N, A. Faye et I. Faye, ont été interpellés lors d’une souricière tendue par les limiers devant l’établissement scolaire.

Après plusieurs retours de Parquet, le verdict est tombé ce jeudi : M. Mendy, principal mis en cause, a été placé sous mandat de dépôt et transféré à la prison pour mineurs de Fort B. Il est poursuivi pour viol sur mineure de moins de 16 ans, pédophilie, détournement de mineure et collecte illicite de données. Quant à ses trois complices, qui étaient poursuivis pour diffusion d’images contraires aux bonnes mœurs, ils ont finalement été libérés.