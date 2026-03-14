Affaire Pape Cheikh Diallo et Cie : une nouvelle arrestation

L’enquête dans l’affaire tentaculaire impliquant Pape Cheikh Diallo n’a pas encore livré tous ses secrets. Dans son édition de ce samedi 14 mars, Source A informe que la Brigade de recherches (BR) de Keur Massar a procédé, jeudi soir, à l’interpellation d’un ressortissant camerounais, présenté par les enquêteurs comme un contact direct de l’animateur.

Le suspect, identifié sous le nom de Stéphane N. G. E. N., a été placé en garde à vue et devrait être déféré lundi devant le procureur de la République près le tribunal de Pikine-Guédiawaye.

Avec cette nouvelle arrestation, le nombre total de personnes impliquées dans ce dossier qui défraie la chronique passe désormais à 41. Jusqu’ici, le juge du premier cabinet a déjà délivré 39 mandats de dépôt, notamment contre des personnalités comme Djiby Dramé et Zale Mbaye. Seul le journaliste Pape Biram Bigué Ndiaye a été placé sous contrôle judiciaire.

Les mis en cause font face à des chefs d’accusation d’une extrême gravité, allant de l’association de malfaiteurs et du blanchiment de capitaux aux actes contre-nature, en passant par la transmission volontaire du VIH et le trafic de drogue. Les investigations se poursuivent activement afin de déterminer l’ampleur réelle de ce réseau et d’identifier d’éventuels autres complices, complète la même source.