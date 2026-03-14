La communauté mouride en deuil…Décès de Serigne Moustapha Xassid

La communauté mouride est en deuil suite au rappel à Dieu de Serigne Moustapha Xassid, fils de Serigne Abdourahmane Mbacké. Le guide religieux s’est éteint dans la nuit du jeudi 12 au vendredi 13 mars à Touba, suscitant une vive émotion au sein des fidèles et de la grande famille mouride.

Petit-fils du fondateur du mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, Serigne Moustapha Xassid était une figure respectée de la confrérie. Connu pour sa grande piété et son attachement profond aux Xassida, les poèmes religieux de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, il avait fini par être surnommé « Xassid » par ses proches et ses disciples.

Tout au long de sa vie, il s’est distingué par son engagement au service de l’islam et de l’héritage spirituel de Serigne Touba. Son parcours, marqué par la dévotion, l’enseignement religieux et le service à la communauté, avait fait de lui un guide respecté et écouté.

Serigne Moustapha Xassid a été inhumé dans la nuit du vendredi à Touba, en présence de nombreux fidèles, proches et dignitaires religieux venus lui rendre un dernier hommage.

Sa disparition laisse un grand vide au sein de la communauté mouride, qui salue la mémoire d’un homme de foi, profondément attaché aux valeurs et à l’enseignement de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké.

Source : Seneweb