La Cojer/Fatick prend la défense de Macky suite aux propos d’Amath Diouf

Remontée des bretelles au camarade Amath Diouf, responsable politique.

Nous la jeunesse Républicaine de Fatick ne donnons aucune suite aux propos rancuniers et frustrants d’Amath Diouf se prononçant sur l’éventualité d’un troisième mandat de notre mentor, le Président de la République, M. Macky Sall ; allant ainsi jusqu’à prophétiser une cuisante défaite dans son fief à Fatick.

Cher camarade on ne peut pas arrêter la mer avec ses propres bras. Indignez-vous et laissez les Fatickois hors de votre agenda politique, de vos calculs pour des guerres de positionnement, à charge pour vous faire davantage responsabiliser.

Vos propos inopportuns ne sont pas dignes d’un militant discipliné respectueux des règles de conduite du Parti. Le Président est plus que clair à ce sujet <<Je suis dans le temps de l’ACTION pour l’émergence effective du pays. Je laisse à l’opposition déblatérer sur ces débats de futilité sur un troisième mandat>>.

C’est dire que ce communiqué a pour objet de réclamer votre renvoi hors des rangs de l’APR. De la sorte, vous aurez l’occasion et tout le temps requis de vous mêler, ou sinon de nourrir, avec l’opposition, ces débats inféconds sur le un troisième mandat.

Nous le disons pour la vérité et pour la postérité, la jeunesse Fatickoise reste plus que jamais attachée au Président Macky Sall : qu’il vente ou qu’il neige, qu’il tempête ou qu’il grêle nous soutiendrons sa vision pour le développement du Sénégal, et plus particulièrement celui de Fatick. Nous l’attendons pour régler plus efficacement la question de l’emploi des jeunes et l’amélioration des cadres de vie des populations.

Vive Macky Sall, vive l’APR et le BBY au grand bonheur de TOUS.

La Cellule de Communication