La communauté Mouride célèbre Borom Deurbi ce mercredi

Tous les chemins mènent à Darou Rahmane ce jour pour célébrer SERIGNE ABDOULAHI MBACKE BOROM DEURBI Cinquième Fils de CHEIKH AHMADOU BAMBA

Qualifié de Visionnaire et guide des temps modernes, Borom Deurbi a toujours cru que » La terre recèle une fortune incalculable à la disposition de tout mortel qui veut s’en donner la peine » Tels sont les propos de Borom DeurBi. Par ailleurs, il précisait « avec un peu de patience et une bonne organisation, Allah fera le reste ». Cette pensée qui, sonne comme la philosophie de toute sa vie, dévoile tout le réalisme et la foi du Cheikh.

En effet, en 1930, à l’âge de 22 ans, il fonda le village de Darou Rahmane (qui a le même nom que son lieu de naissance) à cinq kilomètres au sud de Touba. En 1941, entouré de quelques disciples, il posa les premiers jalons de ce qui sera son image de marque le plus populaire : « DeurBi » (signifiant le verger ou le jardin en français).

Parti presque de rien, il métamorphosa en un laps de temps (trois ans) une savane en un véritable oasis. A l’époque, le site où ne poussaient que des arbustes était peuplé uniquement de bêtes sauvages. En coupant quelques arbres et en vendant le bois au marché de Mbacké Baol on achetait, avec les recettes, des pelles, des pioches et des piques pour débroussailler et niveler les terres à exploiter. En parfaite connaissance de ses hommes, Cheikh Abdoulahi divisa son effectif en différentes sections allant de l’administration à la vente en passant par la manutention et l’intendance sans compter ceux qui étaient chargés de la sélection des semences et des cultures. Le Cheikh quant à lui était chargé du bureau d’étude et de la coordination.

Sans la vigilance et l’abnégation de Borom DeurBi, les premières années à Darou Rahmane auraient été une véritable période de soudure. Mais Serigne Abdou avec sa grande générosité, offrait à tous ses collaborateurs et à leur famille entière, logement et nourriture, leur donnait des vêtements et acquittait leurs impôts. Aussi, il les soignait lui-même lorsqu’ils étaient souffrants, en un mot, il leur donnait tout le nécessaire pour les éloigner de tout souci d’ordre moral ou matériel.

Au début, avec un grand scepticisme du à la nature des sols et au manque d’organisation déplorable chez les autochtones, les gens pensaient que l’initiative de Serigne Abdou était vouée à l’échec. Mais déjà, avant la fin de l’année 1941, les populations de Mbacké Baol ont vu leurs marchés inondés de salade, de tomates, de radis et de choux en provenance de Darou Rahmane. Quelques temps après, haricots verts, carottes, aubergines, betteraves, feuilles de menthe, piment, navets, persils, céleris, épinards et concombres firent leur apparition. En l’espace de quelques années, toutes les techniques modernes de jardinage et d’irrigation puisées des livres de botaniques par le Cheikh furent appliquées. De l’arboriculture à la riziculture en passant par la pisciculture, le verger de Darou Rahmane, en véritable eldorado, était devenu, avec son microclimat paradisiaque, un vrai régal pour les yeux. Foisonnant de fruits tels que mangues, pamplemousses, papayes, mandarines, citrons, goyaves, raisins, bananes, sapotilles, fraises, ananas, cocos et dattes, pour ne citer que ceux la, Darou Rahmane était devenu le lieu de prédilection des pique-niqueurs libano-syriens. Tout le travail était entrecoupé de séances de prières et de lecture du saint Coran. Et Serigne Abdoulahi ne cessait de répéter : « Et pour celui qui craint de comparaître devant son Seigneur, il y aura deux jardins ». (s55, v46)

En 1957, la production quotidienne en fruits et légumes s’estimait en centaines de tonnes et était acheminée par train et camions vers les régions de Diourbel, Thiés et Cap-Vert. Prés de 500 disciples bénéficiant de nombreux avantages sociaux étaient appointés dans le verger.

Doté d’une foi inébranlable et d’une passion innée du travail, il avait fait imprimer une pancarte en arabe et français sur laquelle on pouvait lire : « Consacrez-vous à Dieu et à son Prophète…. mais travaillez

Homme de Dieu avant tout, Cheikh Abdou s’évertuait à ce que l’Islam fut purifié de toute pratique païenne. Dans ses sermons, il n’arrêtait de s’attaquer aux us et coutumes fétichistes adoptés par les musulmans.

Par sa modestie inégalable, il qualifiait toujours de normales même ses réalisations les plus inhabituelles. Pour lui, les miracles sont des solutions de derniers recours. Son affabilité et sa générosité étaient à fleur de peau. Homme d’ouverture, il était d’une culture extrêmement vaste ; la revue arabe intitulée Al Hayat le comptait parmi ses abonnés. La fertilité de son imagination et sa perspicacité avait fait de lui un conseiller de premier rang pour tous ses pairs. Son opinion était toujours tenue en compte dans toute prise de décision majeure concernant le mouridisme. Il était d’une dignité et d’une austérité rarissimes.

En effet lorsque le ministre français Longchambon lui rendit visite à Darou Rahmane et lui proposa une aide financière très substantielle, le Cheikh le remercia chaleureusement pour son geste. Mais pour autant, sa réponse retentit comme une leçon de noblesse pour toute l’humanité : « considérez que j’ai accepté cette aide mais donnez l’argent à d’autres qui en ont davantage besoin que moi ».

La bonté de son cœur, l’adoration dans la sincérité et la méthode dans le travail ont été une constante dans la vie de Cheikh Abdou qui donnait une image fort séduisante à la religion musulmane.

Sa conduite, toute sa vie durant, a été dictée par ce verset coranique : « Et recherche à travers ce qu’Allah t’a donné, la Demeure dernière. Et n’oublie pas ta part en cette vie. Et sois bienfaisant comme Allah l’a été envers toi. » (S 28, v 77)

Ses relations avec ses contemporains en général et avec la famille de Cheikh Ahmadou Bamba en particulier ont toujours été au beau fixe. Ainsi, trouve-t-on ses homonymes dans toutes les demeures de ses frères.

La ressemblance avec son père était éblouissante. Et le célèbre poète mouride, Cheikh Moussa Ka le confirme : « Ils avaient les mêmes traits physiques, la même démarche, la même façon d’agir et de parler. Ils avaient même, la même manière de sourire. En un mot Cheikh Abdou était la copie conforme de son père Khadimou Rassoul ».

Sa disparition :

Le vendredi 15 janvier 1960 coïncidant avec un 15 du mois de Rajab, à Darou Rahmane, laissant derrière lui, une famille très jeune et des talibés dans le désarroi, Cheikh Abdou quitta ce bas monde pour aller rejoindre son père dans son deuxième jardin, celui des délices éternels. Il fut inhumé à Touba dans l’enceinte même des cimetières, comme le fut son ami et frère Serigne Mouhamadou Lamine Bara Mbacké. Pour l’éternité, leurs mausolées sont séparés de quelques mètres seulement.

Rappelons que l’actuel Khalife de Serigne Abdoulahi Mbacké se trouve être Serigne Modou Abib Mbacké qui a hérité du khalifat Serigne Cheikh Mbacké rappelé à Dieu l’année dernière.