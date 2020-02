La 4ème Edition de la conférence religieuse El Hadj Fansou Bodian aura lieu le 9 Février 2020 à la Salle de Conférence UCAD-2

Qui est El Hadji Fansou Bodian ?

El Hadji Fansou Bodian est un homme de Dieu qui a fait de l’enseignement islamique, sa mission sur terre, au Sénégal et à l’internationale. Il est considéré comme l’une des grandes figures de l’Islam dans la région de Ziguinchor. C’est un guide religieux, connu et reconnu au sein de la Uma islamique, pour sa contribution à la promotion de l’islam. Cet homme de dieu a également réussi à implanter un réseau de plus de 300 écoles et instituts islamiques pour la formation des jeunes. Tous ses talibés sont engagés pour une paix définitive en Casamance et dans la sous-région. Ce chef religieux, soufi, humaniste, c’est l’Imam Ratib du Département de Bignona. Né en 1942 à Diégoune, dans l’arrondissement de Tendouck, en plein Blouf, El Hadji Fansou Bodian est un connu à travers la Casamance et dans des pays de la sous-région comme la Gambie, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Mali et la Mauritanie. Il a séjourné dans plusieurs pays (Maroc, Egypte, Tunisie, Arabie Saoudite, Iran et Syrie), pour approfondir ses connaissances islamiques, il s’est établi à Bignona pour vulgariser l’Islam. A son actif, l’encadrement de plusieurs imams sénégalais et de pays étrangers.

La Conférence religieuse

L’événement est placé sous le haut patronage de son Excellence Monsieur le Macky SALL, Président de la République du Sénégal, de son Epouse, Madame Marième Faye SALL Première Dame de la République du Sénégal

Thèmes : « Education islamique dans la vie d’un musulman » & « Education islamique comme facteur de développement ». Ces thèmes s’inscrivent dans un contexte d’insécurité sous régionale. Aujourd’hui, les autorités se préoccupent de la plus grande cohérence de l’enseignement islamique avec les plans éducatifs nationaux. Les raisons de cet intérêt pour l’enseignement islamique se situent sur le plan du rôle que jouent ces écoles dans la lutte contre l’analphabétisme et la promotion de la scolarisation des enfants. Conférenciers : Seyda Awa Diatta, Oustaz Lamine Badji et Babacar Samb.

Entre autres objectifs, la conférence permettra :

de créer un cadre de réflexion pour échanger avec tous les talibés (Sénégal et Diaspora) ;

de sensibiliser sur l’importance des enseignements islamiques ;

de contribuer à la restauration de la paix définitive dans le sud du pays ;

de mobiliser de ressources financières pour la réalisation d’actions en phases avec le Grand Gamou annuel de Bignona prévu le 17 Avril 2020 ;

mais aussi et surtout de poser un cadre pérenne pour la valorisation des principes et des enseignements de ce guide religieux émérite.

Parrain d’honneur : Abdoulaye Makhtar DIOP, Grand Serigne de Dakar, Chef des collectivités léboues, Vice-Président de l’Assemblée Nationale;

Parrain : Ibrahima Badji, Directeur des opérations portuaires du Port Autonome de Dakar ;

Marraine : Cheikha Aissatou Ndiaye, Talibé des chérifs ;

Invités d’honneur : Assome Aminata Diatta, Ministre du commerce et des PME, Sidiki Kaba Ministre des Forces Armées, Abdoulaye Diop Ministre de la Culture, Moussa Baldé Ministre de l’Agriculture et de L’Equipement Rural, Pierre Goudiaby Atepa Architecte Président du Collectif des Cadres de la Casamance, Mamadou Badji Professeur et Doyen honoraire de la faculté des sciences Juridiques et Politiques de l’UCAD, Mamadou Lamine Keita Maire de la Commune de Bignona, Mamina Camara Conseil Départemental de Bignona, Seyni Mandian Maire de Marsassoum, Moussa Sy Maire de la Commune des Parcelles Assainies, Benoit Sambou Président de la CNDT.

Familles religieuses invitées : Cherif Boun Samsidine Haidara, El Hadji Moustapha Sylla Guide Religieux, Représentant Khalife Général des Mourides, Représentant Khalife Général des Tijanes, Représentant Khalife Général des Niassènes, Représentant Khalife Général des Layènes.

A PROPOS DE LA CONFERENCE

C’est un rendez-vous très attendu. Pour tous, c’est un moment de communion avec un homme de Dieu qui oeuvre inlassablement pour la paix et l’émergence du Sénégal. C’est également l’occasion pour des milliers de talibés, des hommes, des femmes et un large public de jeunes (plus de 2000 sujets attendus), de prendre connaissance de l’importance des écoles arabo-islamiques, qui enseignent, qui éduquent et qui transmettent de valeurs face aux décadences de nos sociétés.

Espace de promotion du Coran et des préceptes islamiques, la conférence vise également à vulgariser les enseignements sûrs de l’islam ainsi que la pensée philosophique du guide religieux.

A l’origine, c’est en 1972 lorsque les premiers talibés du guide ont compris que ses enseignements et son œuvre devraient être vulgarisés à travers le monde. Depuis, des générations successives ont perpétué ce qui aujourd’hui, est devenu une tradition. Les premières conférences ont été organisées dans la région de Casamance, précisément à Bignona, au domicile El Hadj Fansou BODIAN.

Entretemps, survinrent la sécheresse, la famine, la pauvreté et l’exode rural, de nombreux talibés se sont déplacés vers la capitale et les centres urbains, voire vers les pays africains ou l’Europe, ce qui explique le maillage à travers la diaspora. Ce sont ces derniers qui ont jugé nécessaire de s’organiser pour faire connaitre les enseignements de leur Marabout partout où l’on retrouve ses communautés de talibés.

PROGRAMME

Dimanche 09 février 2020

Matinée

9H00 – Arrivée des invités (Conférenciers, Imams et Proches)

10H00 – Lecture de coran présidée par les imams

11H00 – Chants religieux par les talibés chanteurs du marabout

12H00 – Introduction au thème-1 : « Education islamique dans la vie d’un musulman » par Zeyna Awa Diatta

13H – Service déjeuner

14H00 – Prière de Tisbaar

Après-midi

15H00 – Accueil et mise en place des autorités officielles, Parrains, et invités d’honneur

– Arrivée et installation du guide El Hadj Fansou Bodian

15h20- Allocutions des autorités

16H – Résumé du Thème-1 Oustaz Lamine Badji, Modératrice Zeyna Kane

16h20- Exposé du thème-2 : « Education islamique, facteur de développement » par Babacar Samb, Inspecteur des Daaras modernes Zeyna Kane, Modératrice

17H- Débat des Conférenciers, Modératrice Zeyna Kane

17h45- Communication du Marabout

18h30 fin de la cérémonie ….. Duwas