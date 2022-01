La Croix-Rouge dénonce la visite d’Abdou Karim Fofana à leur siège de Dakar

L’Association internationale pour Médina-Mary (AIMM), partenaire de la Croix-Rouge Sénégalaise (CRS) a constaté avec amertume et indignation, la visite d’un candidat à la Mairie de Dakar, le dimanche 9 janvier 2022, au siège du comité départemental de la CRS à Dakar, dans le cadre de sa campagne électorale pour les élections municipales du 23 Janvier 2022.

Au cours de cette visite dont des images sont publiées sur la page Facebook dudit candidat, celui-ci et des membres de sa délégation sont allés jusqu’à porter des signes distinctifs du Mouvement Croix-Rouge et Croissant- Rouge, tels que des gilets et foulards autour du cou, dont le port est règlementé par les Conventions internationales auxquelles le Gouvernement du Sénégal est Etat-Partie.

L’AIMM condamne de la manière la plus forte et de la plus ferme :

– la visite du candidat-maire, pour des raisons politique, dans une institution humanitaire indépendante et neutre ;

– le port des signes distinctifs du Mouvement Croix-Rouge et Croissant Rouge pour des raisons extra-professionnelles et à des fins politiques.

Pour l’AIMM, ledit candidat ne peut ignorer les Principes de la Croix-Rouge, d’autant plus qu’il est censé être le premier responsable de l’Institution au sein du Gouvernement.

Par la même occasion, l’AIMM condamne également sans réserve, les organisateurs de cette visite politique, et leur rappelle que les locaux d’une Croix-Rouge/Croissant-Rouge, partout au monde, sont inviolables en toute circonstance.

L’association appelle le Comité national de la CRS, ses partenaires nationaux et internationaux (Fédération internationale des sociétés de Croix-Rouge et de Croissant-Rouge, Comité international de la Croix-Rouge) et l’ensemble du Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, à se saisir de cette affaire sans précédent au Sénégal, et à en tirer toutes les conséquences, pour que plus jamais pareille visite ne se reproduise.

La CRS comme toutes les Croix-Rouge et Croissant-Rouge du monde est une Institution neutre, au service des populations civiles vulnérables. Elle assiste les victimes de catastrophes naturelles (incendies, inondations) ou de conflits armés, sans distinction de race, d’ethnies, ni de religions.

La CRS est reconnue par le décret n° 63.055 du 29 janvier 1963, complété par le décret n° 63.597 du 11 septembre 1963 sur la base du récépissé de déclaration n° 1741/MINT du 20 octobre 1962.