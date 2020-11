La DER répond à Aida Mbodj : « Publier la liste des bénéficiaires…c’est impossible

La Délégation pour l’entreprenariat rapide (Der) a répondu à la députée Aïda Mbodji qui, lors du vote du budget du Sénégal 2020-2021, a fait part de ses doutes sur le montant annoncé pour le financement des jeunes. La députée libérale a aussi réclamé la publication de la liste des bénéficiaires.

« La demande de la députée Aïda Mbadji de publier la liste des bénéficiaires du financement par la Der, c’est peine perdue. Il est impossible que nous puissions publier la liste des bénéficiaires individuellement », a rétorqué le ministre délégué de la DER. Qui a invoqué le respect de la loi sur les données personnelles. « Nous serons attaqués par ces bénéficiaires », a-t-il avancé sur les ondes de la RFM.

Toutefois, Pape Amadou Sarr a informé que la liste « des financements par département, par région et même par commune est disponible au niveau de la DER sinon sur notre site internet et auprès des gouverneurs et préfets ». Il a aussi précisé qu’il n’a « aucun soucis par rapport à la demande de l’honorable député Aïda Mbodji ».

Car, a-t-il expliqué, « Aujourd’hui, nous sommes déjà en processus d’auto-évaluation que nous avons commandé avec le Bureau prospective économique. Et, deuxièmement nous sommes en train de travailler avec nos partenaires qui sont la Banque Africaine de Développement (BAD) et l’Afd (Agence française de développement) qui ont commandité un rapport qui a été fait par un cabinet international; Ce qui, nous a valu de recevoir des centaines de milliards supplémentaires entre ces deux institutions et les Américains qui nous permettent de continuer nos activités dans la sérénité ».

Il a aussi rappelé que la DER a mis 60 milliards de F Cfa au cours de ces deux dernières années dans le pays. Et, à partir de janvier 2021, 70 milliards de F Cfa supplémentaires seront mis place.