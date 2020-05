La dette de Manchester United explose…500 millions d’euros

Club côté en bourse, Manchester United ou Man UTD est régulièrement tenu d’annoncer ses résultats financiers. Ceux-ci sont catastrophiques. La dette des Red Devils est ainsi passée de 127,4 millions de livres à 429,1 millions de livres, soit près de 480 millions d’euros. Notamment en raison des fortes sommes dépensées pour recruter Harry Maguire et Bruno Fernandes.

« L’une des périodes les plus éprouvantes de l’histoire »

Le coronavirus, lui aussi, a fait perdre de l’argent à Manchester United. Le club chiffre pour le moment ses pertes, de façon très provisoire, à 28 millions de livres (environ 31 millions d’euros). Il s’agit de revenus liés aux droits TV et à la billetterie au mois de mars. Pour les mois suivants, les Red Devils communiqueront à la fin du trimestre, le 30 juin. « Il s’agit d’une période sans précédent et nous devons reconnaître que cette crise ne disparaîtra pas du jour au lendemain, a expliqué Ed Woodward, le le vice-président exécutif de MU.Cependant, notre club est construit sur une base solide. Nous restons fermement optimistes quant aux perspectives à long terme pour le club une fois que nous aurons traversé ce qui est sans aucun doute l’une des périodes les plus extraordinaires et éprouvantes de l’histoire de 142 ans de Manchester United. »