La femme de Biden reprend sa classe…elle enseigne au collège

Jill Biden quitte la Maison Blanche pour travailler tant qu’enseignante, la première fois qu’une première dame américaine obtiendra un emploi à temps plein

La première dame des États-Unis, Jill est retournée dans la salle de classe du Northern Virginia Community College, où elle travaille depuis 2009, ce qui en fait la première fois qu’une première dame des États-Unis en exercice quittera la Maison Blanche, à Washington, DC, pour un temps plein. travail.

La Maison Blanche dit qu’elle a officiellement repris le mardi 7 septembre.

“Il y a des choses que vous ne pouvez tout simplement pas remplacer, et j’ai hâte de retourner en classe”, a déclaré Biden, 70 ans, au magazine Good Housekeeping dans une récente interview.

La première dame a déclaré qu’enseigner « n’est pas seulement ce que je fais, c’est qui je suis ».

Biden a enseigné l’anglais et l’écriture à distance pendant des mois avant de retourner en classe.

Elle a enseigné au collège communautaire pendant les huit années où son mari, Joe Biden, a été vice-président.

Les dirigeants de la National Education Association, qui est le plus grand syndicat d’enseignants du pays, ont réagi à la décision de Biden.

“Elle le voit de près et personnellement et maintenant, en tant que première dame, non seulement elle donne la parole à partir d’un lieu de compréhension, elle a la possibilité de créer une plate-forme et d’avoir de l’influence”, a déclaré le président du syndicat. Becky Pringle.

