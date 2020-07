La fille de Paul Biya ouvre une boutique à Los Angeles

BRENDA BIYA OUVRE OFFICIELLEMENT SA BOUTIQUE “BREE CULTURE” À LOS ANGELES

Brenda Biya a enfin concrétisé son rêve. La jeune femme vient officiellement d’ouvrir sa boutique de perruques à Los Angeles.

Du rêve à la réalité. Alors qu’elle a annoncé il y a plusieurs mois maintenant vouloir lancer sa propre affaire, Brenda Biya touche enfin du doigt son projet. La go a ouvert le 10 juillet dernier sa boutique « Bree Culture Inc Shopping » aux States, plus précisément à Los Angeles.

Pour l’occasion, la fille de Pa’a Paul et Ma’a Chantou a partagé sur ses différents comptes sur les réseaux sociaux, les images de la fête d’ouverture de sa boutique spécialisée dans la vente des perruques et des salons artisanaux. C’est beau, c’est chic, la go a fait fort !

Les festivités se sont tenues en dépit de la pandémie de la Covid-19 qui sévit assez durement du côté des States. À noter que Brenda Biya n’apparaît pas sur les photos qu’elle a postées. Était-elle la photographe ? Rien n’est moins sûr, d’autant plus qu’aux dernières nouvelles, elle aurait quitté le pays avec sa mère.

Quoi qu’il en soit, félicitations à Brenda Biya pour cette nouvelle aventure qui commence dans le monde de l’entrepreneuriat. Plus d’images de la fête d’ouverture plus-bas.