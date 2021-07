La fille de Biya va ouvrir son hôtel de luxe

Agée de 23 ans, Brenda Biya, fille du président camerounais Paul Biya serait tomber amoureuse de l’entreprenariat. La princesse camerounaise a annoncé l’ouverture prochaine de son hôtel.

Selon les média camerounais, Brenda Biya, la fille du président de la République camerounaise a ouvert Bree Culture, sa boutique d’extension de cheveux aux Etats-Unis, située à Beverly Hills, l’une des grandes villes du pays. Tout y passe, produits cosmétiques, des produits d’entretien de cheveux, des lacewigs, des greffes 100% naturels etc. “Je suis fière de moi d’avoir créé ma propre entreprise de coiffure (Bree Culture)“,a-t-elle déclaré.

Un an plus tard, elle a pris goût dans l’entreprenariat et se donne de nouveaux challenges. Selon le média camerounais camerounweb, elle a annoncé l’ouverture très prochaine de son hôtel de luxe. Où et quand, ces informations demeurent secrètes pour l’instant. Brenda Biya n’a pas voulu donner plus de détails pour le moment.

Hormis ces réalisations, la princesse a décidé de se lancer dans la musique qui est une passion pour elle. Elle rêve d’ailleurs d’une carrière musicale. Elle révèle aussi qu’elle travaille actuellement sur son EP (un format musical comportant plus de pistes que le single et moins de pistes que l’album).