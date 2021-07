Nigeria : Il reçoit de l’argent pour nourrir ses 7 enfants et l’utilise pour épouser une 2e femme

Une organisation non gouvernementale qui a donné de l’argent à un homme pour s’occuper de ses sept enfants a récemment découvert que celui-ci l’avait utilisé pour épouser une 2e femme.

Cette étrange découverte a été révélée par un utilisateur de Twitter qui s’est dit choqué par le comportement de cet homme

Identifiée sous le nom de HARACHI, la dame dont l’identifiant Twitter est @purpleandflawed a déclaré qu’un de ses amis travaille avec ladite ONG qui a fait le don à la famille pauvre.

Selon la dame nigériane, l’ONG a donné à l’homme haoussa de l’argent estimé à 100 000 nairas (134.000 fcfa) pour démarrer une activité et mieux nourrir ses 7 enfants mais au lieu de ça, il a plutôt utilisé le montant pour épouser une autre femme

Elle explique que l’organisation bienveillante s’est rendue plus tard dans la famille pour prendre des nouvelles et voir comment son intervention a eu un impact sur la vie des enfants. Grande a été leur surprise de découvrir la destination du don.

« Le mois dernier, l’ONG avec laquelle mon ami travaille à Jos a donné 100 000 nairas à cet homme haoussa pour qu’il puisse démarrer une activité et mieux nourrir ses sept enfants, et ils sont revenus cet après-midi et ont découvert qu’il avait utilisé l’argent pour épouser une deuxième femme. Je ne sais pas si on doit rire ou pleurer », a déploré @purpleandflawed sur Twitter.