La Gambie est-elle vraiment en passe d’accueillir le Sommet de l’OCI en 2022 ?

Selon des informations en provenance d’Arabie saoudite, lors d’une réunion avec le secrétaire général de l’Organisation de la coopération islamique (OCI), le président Adama Barrow a déclaré au Dr Yousef Al Othaimeen que la Gambie était en passe de terminer les projets nécessaires pour accueillir le prochain Sommet de l’OCI prévu dans ce pays en 2022.

Certes, en tant que chef de l’Etat, il devrait être bien mieux placé pour connaître l’état de préparation du pays, mais tout porte à croire que la Gambie est loin d’être prête à accueillir le sommet en 2022.

Hormis le centre de conférence, il n’y a pas encore un seul projet lié au sommet qui ait jusqu’à présent été vu comme ayant encore commencé, et encore moins achevé. Par conséquent, il devient maintenant assez improbable que la Gambie puisse accueillir le sommet comme prévu en 2022.

Certains de ces projets d’infrastructure sont si énormes et à forte intensité de capital qu’il serait presque impossible de les exécuter dans la période restant à la fin de 2022, le plus tôt.

Par exemple, nous avons entendu parler des projets de construction de « 20 nouvelles routes », d’un salon VVIP à l’aéroport international de Banjul et d’un hôtel 5 étoiles, entre autres projets, et pourtant, rien n’indique que l’un de ces projets ait commencé. En fait, même l’image laide de l’entrée du centre de conférence international Sir Dawda Jawara est une indication que la Gambie est loin d’être prête à accueillir le sommet en 2022. Par conséquent, il est possible que le président Barrow n’ait pas été correctement conseillé par le secrétariat local de l’OCI avant de faire ces remarques apparemment inexactes ou qu’il ait eu l’intention délibérée de désinformer le secrétaire général de l’OCI dans le but d’obtenir plus de financement de l’OCI et du autorités saoudiennes. Quoi qu’il en soit, cependant, il semble que les Gambiens ne reçoivent pas une image fidèle du niveau de préparation du pays pour accueillir le sommet en 2022.

D.A Jawo