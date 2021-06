La route Louga-Keur Momar Sarr dans un état déplorable (images)

La route Louga-Keur Momar Sarr est dans un état déplorable. Des trous à ne pas en finir ordonnent le décor. Et ils représentent un véritable danger en période hivernal.

« On ne parle de Keur Momar Sarr que si Dakar est en rupture d’eau. Cette zone est à la merci de l’Etat du Sénégal depuis des années. Cette route construite dans les années 70 est dans un état affligeante. Je ne peux pas comprendre cette localité qui alimente la capitale en eau est au oubliette. Sur une distance de 52km ( Louga-Keur Momar Sarr), les chauffeurs font plus de 2h pour arriver à destination. Notons aussi que Keur Momar Sarr a un marché hebdomadaire qui a pour principal rôle de fluidifier les échanges et par conséquent faciliter l’écoulement des produits agricoles et de l’élevage. C’est dans des conditions hideuses que les habitants de la commune de Keur Momar Sarr parcourent ce chemin de crotte. Je lance un appel à la jeunesse de la commune de Keur Momar Sarr de faire un choix rationnel pour les élections du 24 févier pour ne pas vivre les mêmes situations. Ne soyons pas la bête électorale d’aucun candidat, soyons lucide et prudent aux fausses promesses », témoigne Cheikh Niang, un habitant de la localité.