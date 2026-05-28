La gendarmerie neutralise un réseau de faux monnayage

Dans le cadre de son plan de lutte contre la criminalité, la Brigade de Recherches de Dakar a mené, le mardi 26 mai 2026, une opération ayant permis de mettre fin aux activités d’un réseau présumé de faux monnayage et d’escroquerie. Plusieurs individus ont été interpellés.

Cette action fait suite à l’exploitation d’un renseignement signalant l’existence d’un groupe spécialisé dans le lavage de billets noirs. Pour confirmer les informations et identifier les membres, les enquêteurs ont mis en place un dispositif d’infiltration et de surveillance.

Après plusieurs jours de suivi, deux suspects ont été arrêtés à Dalifort alors qu’ils circulaient à bord d’un véhicule particulier. La fouille a révélé une importante quantité de papiers noirs découpés au format de billets de 100 dollars américains, destinés à des opérations de contrefaçon. L’inventaire a permis d’estimer la valeur des coupures saisies à plus de 46 millions de francs CFA.

Les deux individus ont été conduits dans les locaux de la Brigade de Recherches pour les besoins de l’enquête. Poursuivant les investigations, les policiers ont interpellé un troisième suspect identifié comme le fournisseur des billets noirs. Localisé dans la zone de Kayar, il a reconnu avoir remis les coupures à l’un des complices afin de trouver un technicien capable de les « nettoyer ».

L’enquête se poursuit pour identifier et arrêter les autres membres du réseau.