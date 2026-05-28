Tabaski au Burkina : Ibrahim Traoré appelle à la paix sociale et rend hommage aux forces combattantes

À l’occasion de la fête de l’Aïd el-Kébir, célébrée ce mercredi 27 mai 2026, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a invité les Burkinabè à s’engager pleinement dans la construction de la paix sociale.

Le chef de l’État burkinabè a accompli la prière de la Tabaski à Ouagadougou, entouré de ses proches collaborateurs, dans une atmosphère de recueillement et de partage. À l’issue de la cérémonie, il a salué le travail des forces de défense et de sécurité ainsi que des volontaires engagés dans la lutte contre les groupes armés, estimant qu’ils mènent « un combat remarquable et efficace dans la reconquête du terrain ».

Le capitaine Traoré a exhorté les militaires et supplétifs civils à maintenir une vigilance accrue durant la période des fêtes afin de prévenir toute attaque. « Ils se battent pour que, dans nos villes, nous puissions fêter tranquillement », a-t-il déclaré, rendant hommage à leur engagement.

Dans son message, le président du Faso a également adressé une mise en garde aux « ennemis de la nation », les prévenant que toute tentative de déstabilisation ou d’attaque visant à décourager les forces combattantes ou à troubler la marche du pays serait sévèrement sanctionnée. « Quiconque se met dans cette posture devra assumer l’entière responsabilité et toutes les conséquences qui en découleront », a-t-il martelé.

Insistant sur l’unité nationale, Ibrahim Traoré a rappelé que « l’objectif principal, c’est notre patrie, le Burkina Faso », réaffirmant le slogan désormais récurrent dans ses discours : « La patrie avant tout ».

Plus tôt dans la matinée, il avait adressé ses vœux de Tabaski à l’ensemble des musulmans du Burkina Faso et du monde, formulant des prières pour la paix et la cohésion sociale.