Tabaski au Mali : Assimi Goïta appelle à l’unité nationale face au terrorisme

Le Mali a célébré l’Aïd el-Kébir ce mercredi à Koulouba, où le Président de la Transition, le Général d’Armée Assimi Goïta, a accompli la prière aux côtés de la communauté musulmane. La cérémonie s’est tenue dans la salle des banquets du palais, transformée pour l’occasion en lieu de culte, en présence du Premier ministre, du président du Conseil national de Transition, de membres du gouvernement et de diplomates.

La prière, dirigée par l’imam Mahmoud Touré, a été marquée par des invocations pour la paix, la stabilité et la prospérité du pays. À l’issue de la célébration, le chef de l’État a accordé une interview à la presse, remerciant Dieu pour ce « moment de communion et de bénédiction » et saluant la résilience du peuple malien.

Assimi Goïta a dressé un constat sévère sur la situation sécuritaire, évoquant des « terrorismes multiformes » (médiatique, économique, politique, étatique et international) qui menacent le pays. Face à ces défis, il a exhorté les Maliens à resserrer les rangs et à soutenir les Forces armées maliennes (FAMA) ainsi que leurs partenaires. Il a assuré que les opérations militaires se poursuivront jusqu’à la pacification complète du territoire.

Le Président de la Transition a également réaffirmé l’irréversibilité du projet de refondation nationale, visant l’avènement du Mali Kura. « Tous les acharnements à travers des récits manipulés ne sauraient ébranler la volonté du peuple malien pour la paix et la souveraineté », a-t-il martelé.

En marge de ses déclarations politiques, Assimi Goïta a adressé ses vœux aux fidèles pour une bonne saison des pluies, prié pour le retour des pèlerins et présenté ses condoléances aux familles endeuillées par le terrorisme, tout en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés.