La LD soutient la candidature de Macky Sall au Secrétariat général de l’ONU

La Ligue Démocratique (LD) a exprimé son soutien à la candidature de Macky Sall au poste de Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies (ONU). Dans une déclaration rendue publique le 7 mars à Dakar, le parti estime que cette ambition dépasse les clivages politiques internes et relève avant tout de l’intérêt supérieur de la Nation.

Dans son communiqué, la formation politique rappelle que certaines circonstances exigent de dépasser les considérations partisanes pour privilégier l’intérêt national. Selon la LD, lorsqu’un citoyen dispose de l’expérience et de la stature nécessaires pour porter la voix du pays sur la scène internationale, il revient à l’ensemble des acteurs nationaux d’adopter une posture de responsabilité, fondée sur le rassemblement et le sens de l’État.

La Ligue Démocratique inscrit également cette candidature dans la continuité de la tradition diplomatique du Sénégal, marquée depuis l’indépendance par la promotion de la paix, le respect du droit international et l’attachement au multilatéralisme. Cette orientation, souligne le parti, a permis au pays de se forger une réputation de partenaire crédible et respecté dans les relations internationales.

Dans ce contexte, la LD considère que le parcours de Macky Sall, notamment son expérience à la tête de l’État et son rôle dans les dynamiques continentales et internationales, constitue un atout. Le parti rappelle notamment qu’il a présidé l’Union africaine, période durant laquelle il a porté la voix du continent sur des dossiers majeurs tels que le développement, la justice climatique ou encore la réforme de la gouvernance mondiale.

Pour la Ligue Démocratique, cette candidature représente ainsi une opportunité pour le Sénégal de contribuer au plus haut niveau à la réflexion et à l’action internationales. Elle estime également qu’une telle perspective participe au rayonnement du pays et à la valorisation de l’expertise diplomatique sénégalaise.

Le parti appelle par ailleurs à une appréciation de cette initiative avec « sens des responsabilités et hauteur de vue ». Il plaide pour une mobilisation appropriée des instruments diplomatiques du Sénégal afin que cette candidature bénéficie de l’accompagnement nécessaire.

Rappelant que l’histoire diplomatique montre que les candidatures nationales aux grandes fonctions internationales réussissent lorsqu’elles sont pleinement soutenues par leurs États, la Ligue Démocratique estime que le Sénégal dispose des relais et de la crédibilité nécessaires pour promouvoir efficacement une telle ambition.

En conséquence, la LD réaffirme son soutien à la candidature de Macky Sall et exprime le souhait qu’elle bénéficie d’un engagement diplomatique à la hauteur des enjeux qu’elle représente, tant pour le prestige du Sénégal que pour la contribution de l’Afrique à la gouvernance internationale.