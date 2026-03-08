AG de la coalition Diomaye Président : Aminata Touré rend hommage et fixe le cap

Lors de l’assemblée générale consacrée à la validation des textes fondateurs de la coalition Diomaye Président, tenue ce samedi, la superviseure générale Aminata Touré a pris la parole pour saluer le leadership du chef de l’État et esquisser les prochaines étapes du mouvement.

Face à Bassirou Diomaye Faye, présent à la cérémonie, l’ancienne Première ministre a insisté sur les qualités d’homme d’État du président. Elle a mis en avant sa « sagesse », sa « discipline » et son « amour pour la patrie », soulignant que sa volonté de continuer à œuvrer au sein de la coalition illustre une loyauté exemplaire dont les militants se disent fiers.

Dans un registre plus offensif, Aminata Touré a adressé un message clair à ceux qui chercheraient à affaiblir le mouvement : « Nous ne céderons jamais aux menaces ni aux calomnies », a-t-elle martelé, en écho aux tensions qui traversent actuellement la scène politique nationale.

Enfin, elle a tracé une ambition stratégique : la territorialisation de la coalition. Elle a appelé à un déploiement massif « dans chaque coin du Sénégal », afin de consolider l’ancrage populaire du mouvement au-delà des grandes villes, au moment où celui-ci se structure institutionnellement à travers ses textes fondateurs.