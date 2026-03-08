Soutien à la candidature de Macky à l’ONU : Bokk Gis Gis se prononce

La dynamique de soutien autour de la candidature de Macky Sall, ancien Président de la République du Sénégal et ancien président de Union africaine, au poste de Secrétaire général de Organisation des Nations unies, continue de s’élargir au sein de la classe politique sénégalaise.

Dans un communiqué rendu public le 7 mars 2026 à Dakar, la Convergence Démocratique Bokk Gis Gis a officiellement exprimé son soutien à cette candidature qu’elle considère comme une opportunité majeure pour le Sénégal et pour l’Afrique.

Selon la formation politique dirigée par Papa Diop, l’accession éventuelle de Macky Sall à la tête de l’ONU représenterait « un grand honneur pour le Sénégal et pour l’Afrique tout entière ». Le parti souligne que l’ancien chef de l’État dispose d’une expérience institutionnelle significative, acquise au sommet de l’État sénégalais et à la présidence de l’Union africaine, deux responsabilités qui témoignent, selon lui, de sa capacité à porter une vision globale des enjeux internationaux.

La Convergence Démocratique Bokk Gis Gis estime également que cette candidature dépasse les clivages politiques nationaux. Pour ses responsables, elle doit être perçue avant tout comme une cause nationale et africaine, portée par la trajectoire d’un « fils du pays » ayant occupé les plus hautes charges publiques.

Dans cette perspective, le parti affirme se joindre à l’élan de solidarité patriotique et panafricaniste en faveur de Macky Sall pour la conquête du Secrétariat général de l’ONU, dans la perspective de succéder à l’actuel secrétaire général António Guterres.