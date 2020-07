La lettre bouleversante qui humilie Didier Drogba

« MALGRÉ VOS MILLIARDS ET VOTRE CÉLÉBRITÉ COMBIEN DE PERSONNE AVEZ-VOUS AIDÉ AU PAYS ?»:UNE BOULEVERSANTE LETTRE OUVERTE ADRESSÉE À DROGBA

La candidature de la légende ivoirienne, Didier Drogba continue d’animer l’actualité sportive. Activistes, hommes politiques, artistes, footballeurs et internautes, se sont tous invités dans le débat. C’est le même cas pour Wakayoh Ghislain Wilfried Koné, Expert en Finance Banque Assurance, qui s’est adressé au double ballon d’Or à travers une lettre ouverte.

Dans une lettre ouverte, publiée sur le réseau social Facebook, Wakayoh Ghislain Wilfried Koné a sévèrement taclé la personne de Didier Drogba concernant son statut de célébrité et sa richesse. Selon l’auteur, l’ex-buteur des blues n’a jamais rien fait pour la jeunesse, les familles démunies et le football ivoirien.

Lire la lettre :

« Monsieur Didier DROGBA,

Sachez que lorsqu’on on veut faire de la politique et qu’on est là, pour se reconvertir plus qu’autre chose, on essaie de faire les choses bien.

Monsieur Didier DROGBA,

Avec tout le respect que j’ai pour vous, je désire et voudrais savoir, votre association Didier Drogba que vous avez créé ici en république de Côte d’Ivoire notre belle et chère patrie, cette association a aidé combien de personne ici au pays !

Monsieur Didier DROGBA,

Combien de jeunes débrouillards ici en terre ivoirienne, qui vous plébiscitent qui j’en suis sûr n’ont jamais raté un seul de vos matchs, que ce soit ici en terre ivoirienne, en terre africaine et même en terre internationale, qui ont un projet bancable, cherchant un financeur et même désirant vous rencontrer par le truchement de net avec leur projet, n’arrive pas à avoir une source de financement venant de vous.

Monsieur Didier DROGBA,

Vu que vous ne résidez pas ici au pays, laissez-moi vous faire l’état des lieux ici au pays, sachez entre autre que pendant que vous et vos enfants êtes confortablement bien installé , chez vous en Angleterre, qui j’en suis sûr vos enfants ne connaissent rien de la République de Côte d’Ivoire car je crois qu’ils sont anglais par nationalités, sachez que pendant les saisons pluvieuses, il y’a de l’inondation ici au pays, et des familles ici au pays en souffre.

Alors, je désire et voudrais savoir votre association que vous avez créé ici au pays-là, a osé aider combien de famille en détresse et combien de personnes ici au pays en situation de déguerpissement.

Et même pendant la situation sanitaire où tout était bloqué à cause de la covid-19, combien de gens ont eu besoin de soutien matériel et financier, votre association a aidé ou même a pu épauler, par faute de moyens financiers pour faire face à la crise sanitaire dans laquelle nous sommes jusqu’aujourd’hui.

Monsieur Didier DROGBA,

En dehors de tous vos titres et trophées remportés dans le domaine footballistique, je vous le dis et je vous le répète, que lorsqu’on veut faire de la politique, on fait les choses bien, car la politique n’a rien avoir avec le football.

Monsieur Didier DROGBA,

Sachez que c’est dans ces périodes, jugées alarmistes et très délicates, qu’on devait voir votre association faisant du bien en aidant les pauvres gens en situation de détresse, c’est là, qu’on vous attendait en voulant voir votre côté humain.

Monsieur Didier DROGBA,

Hélas rien, nada ! Nous n’avons rien vu venant de vous et votre association, c’est à croire que vous n’en avez rien à foutre de votre jeunesse et de votre peuple qui vous aime tant, et qui chante votre nom de partout.

Monsieur Didier DROGBA,

Sachez que même tous les Serge beynaud et Abou nidal qui sont moins bien nantis que vous, arrivent à faire des gestes à l’égard de certains pauvres du pays.

Monsieur Didier DROGBA,

Malgré que vous soyez mondialement connu, avec tous ces milliards qu’il y’a dans votre compte, vous avez aidé combien de personnes ici au pays, avant de vouloir prétendre à un poste politique, et être éligible en tant que président de la Fédération Ivoirienne de Football (F.I.F)

Monsieur Didier DROGBA,

Sachez entre autres que c’est une très haute fonction, car c’est une fonction de président d’institution qui n’est pas accessible à tout monde.

Monsieur Didier DROGBA

Sachez que, quand on s’appelle Drogba avec cette ossature d’envergure mondiale qu’on a, on doit savoir et on doit être capable de faire des choses pour son pays. Et là, vous verrez le retour de vos actes bienfaits, qui ne vous enverront rien que par reconnaissance, à des postes qui vous même n’auriez jamais imaginé, même lorsqu’on s’appelle Didier DROGBA, car ce sont vos actes qui vous enverront sans que vous ayez besoin d’aide à des hauts postes politiques.

Monsieur Didier DROGBA,

Prenez un peu exemple sur votre homologue et collègue footballeur Georges Weah, étant au PSG aidait déjà les sans-abris noirs qui vivait en France, même les pauvres dans son pays à travers son association, ça sentait déjà le politicien reconverti à plein nez, il a choisi de jouer pour sa sélection malgré qu’elle fût très nul et même malgré qu’elle lui enlevât tout luxe et le prestige que sa personne avait sur le plan mondial. Alors, une fois sa retraite prise il passa à l’étape suivante, au travers son entrée officielle en politique en continuant d’aider les grands pauvres de chez lui au pays, jusqu’à ce qu’il échoue aux élections présidentielles face à Elen Johnson, pas parce qu’il est nul ou moins connu qu’elle, mais juste parce qu’il avait un niveau intellectuel trop bas pour parvenir à la magistrature suprême, son but suprême. Suite à cela il est allé se perfectionner aux USA pour faire un doctorat en management. Aujourd’hui tous nous voyons, sa réussite sur le plan politique et même sur le plan carrière professionnelle, car il est le seul footballeur africain jusqu’à ce jour à avoir eu le ballon d’or mondial et même le premier et l’unique footballeur au monde à devenir Président de la république il a même faire mieux que le roi Pelé. Tout ça pour dire que la politique n’est pas le football.

Monsieur Didier DROGBA,

Même Samuel Eto’o aide beaucoup les autres, ce sont les qualifications qui lui manque, au passage j’aurais appris qu’il allait faire des études aux USA, pour mieux se perfectionner je lui souhaite un très bon vent car les personnes comme lui au grand cœur le monde et l’Afrique en particulier en a fortement besoin. Qui sait, il a des ambitions et des envies politiques aussi, afin de devenir ministre ou président du Cameroun, seul l’avenir nous le dira.

Monsieur Didier DROGBA,

C’est cela que moi j’appelle des gens modèles, au grand cœur de réussite !

Monsieur Didier DROGBA,

Vous êtes une légende certes, qu’est-ce que vous avez fait pour votre pays, afin d’améliorer le train de vie de votre population. Vous avez fait quoi pour que la population de votre pays qui vous aime puisse vouloir vous voir réussir dans la politique, car faire de la politique c’est faire des actions de grâce envers sa population et son peuple.

Monsieur Didier DROGBA,

Sachez que, la politique n’est pas le football alors quand on veut faire de la politique c’est un long processus qui s’engage,

– tant sans sur le plan matériel

– que sur le plan humain.

Monsieur Didier DROGBA,

Vous valez quoi matériellement et humainement.

À mon humble avis,

Je dirai que sur le plan matériel vous êtes avare même très avare même, car malgré tous vos milliards qui j’en suis sûr continue de croître avec tous vos réalisations et investissements dans le monde, vous n’êtes même pas capable de soutenir votre jeunesse qui vous aiment tant et qui vous plébiscitent à travers le monde, faisant la fierté de notre beau et grand pays qu’est la république de Côte d’Ivoire,

Et sur le plan humain vous êtes une personne hautaine et très arrogante surtout très imbue de votre personne, car vous vous croyez supérieur à vos autres collègues footballeurs ivoiriens, si vous n’êtes même pas capable de vous rabaisser et de participer aux réunions de l’AFI, votre propre association que vous avez émis l’idée de création pour cause de petitesse et de personnes qui sont bas que vous, alors, sachez que vous êtes un personnage indigne et incompétent voulant briguer la présidence du football ivoirien.

Merci pour votre aimable attention.

Signature :

Doctorant en Science Économique

Ingénieur en Finance

Expert en Finance – Banque – Assurance

Banquier D’Affaires – Économiste

Dr. Ing. Wakayoh Ghislain Wilfried Koné »