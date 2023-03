La longue grève de l’alliance And Gueusseum-ITCTS impacte les examens et concours

La longue grève de l’alliance And Gueusseum et l’Intersyn­dicale des collectivités territoriales du Sénégal (Itcts) a eu un impact sur la scolarité des élèves et l’organisation des concours. Si des potaches ont été forclos pour participer au Baccalauréat, les dates de dé­pôt de certains concours ont été décalées pour permettre aux candidats de disposer de leurs documents d’état civil. Ou des allégements ont été faits pour leur permettre d’être inscrits en attendant de compléter leur dossier de candidature, renseigne Le Quotidien.

II faut savoir que la méga-coalition And Gueusseum et l’Intersyndicale des travail­leurs des collectivités territoriales ont déroulé une dizaine de plans d’actions pour contraindre l’Etat à «l’harmonisation des augmentations de salaire et au paiement de l’indemnité de logement aux personnels administratifs et techniques et aux agents des collectivités territoriales». Mais un vent de décrispation souffle sur les deux secteurs, depuis quel­ques jours.

Dans un communiqué daté du mardi 28 février 2023, ils ont annoncé la suspension temporaire de l’exécution de leur plateforme revendicative après la publication d’une lettre circulaire du ministère des Collectivités territoriales, en direction des maires et présidents de Conseil départemental pour l’application des dispositions règlementaires aux personnels de la Fonction publique locale pour l’augmentation des salaires.