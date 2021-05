« La loyauté de Amadou envers Macky Sall ne fait aucun doute », selon…

Depuis son départ du gouvernement les interprétations sont nombreuses et des personnes mal intentionnées tentent d’entretenir une certaine dualité imaginaire entre l’ex chef de la diplomatie sénégalaise Amadou Ba et le président de la république Macky Sall. Mais il n’en est rien. Le lieutenant du président reste plus que jamais déterminé derrière son mentor.la seule ambition qui préoccupe Amadou Ba est de servir efficacement et loyalement le chef de l’état.

De la direction des impôts et domaines en passant par le ministère des finances jusqu’ à son départ des affaires étrangères, le ministre Amadou Ba a tant bien que mal appliqué strictement et à la lettre les directives du président de la république son excellence Macky Sall.

La droiture, la fidélité, la loyauté et la vertu en toute circonstance ont toujours guidé ses actions au plan politique et institutionnel. Ba n’est pas dans une règle clanique ou une indécente bataille successorale autour du président Macky Sall. Au-delà de cette loyauté, la maturité politique de notre frère Amadou Ba l’interdit même de se dresser sur le chemin de son mentor ou de penser différemment que lui.

Acteur incontournable dans la victoire de Benno Book Yakar à Dakar aux élections législatives de 2017 et présidentielles en 2019, Ba ne s’en est jamais glorifié.il clame partout que ses résultats sont le fruit du travail de son excellence Macky Sall et de la première dame Mareme Faye Sall qui s’est beaucoup investie politiquement à Dakar.

La loyauté d’Amadou Ba envers le président Macky Sall ne se limite pas à des déclarations d’intentions, mais elle se traduit par les actes qu’il pose chaque jour.il n’est pas un adepte de double discours et de duplicité d’attitudes. Ses adversaires et comploteurs qui l’accusent de déloyauté vis-à-vis du président Macky Sall amusent la galerie et oublient politiquement que la loyauté de Amadou Ba n’est pas une option mais c’est un devoir.

Aux sympathisants et militants de l’Apr et de la coalition Benno Book Yakaar, restons unies, mobilisés, solidaires et engagés pour une victoire éclatante de la mouvance présidentielle au soir du 23 janvier prochain à Dakar et dans tous les autres départements du Sénégal.

Vive le président Macky Sall

Vive l’Apr

Vive Benno Book Yakaar

Amadou Lam Mackiste militant de l’Apr