La mère de DJ Arafat cherche un…mari

Tina Glamour, la mère de DJ Arafat, se sent plus seule que jamais. Depuis le décès de son fils DJ Arafat, la maman a du mal à oublier et avait même exprimé son désir de quitter le pays pour noyer sa tristesse et sa solitude. Une solution qui semble avoir été remplacée aujourd’hui par une autre.

En effet, Tina Glamour aurait trouvé le meilleur moyen pour elle d’échapper à la tristesse à savoir se remarier. Euille ! La cinquantenaire qui avait clairement affirmé ne pas vouloir se faire appeler « Tata », disant se considérer comme une femme de 17 ans, a étonné les Zinternets par ses derniers posts sur sa page Facebook.

Dans un premier post, Tina Glamour a laissé entendre qu’elle était prête à refaire sa vie avec un homme a affirmant :

“Humm je pense à mon futur mari”

Malheureusement pour elle, les retours étaient pour la plupart négatifs. Beaucoup d’internautes ont en effet acculé la nouvelle boss du Yorogang de remarques désobligeantes notamment en rapport avec son âge qui pour certains est un handicap, et son comportement considéré comme inconciliable avec la vie de couple.

Devant ces réponses impitoyables, Tina Glamour s’est exprimée dans un autre post où elle donnait cette fois les raisons de sa première assertion tout en exhortant ses fans à lui enlever la bouche au corps.

“Ne m’attachez pas. Avoir un mari est protecteur, pas affaire de sexe, je suis trop triste les fans”

Cette fois-là fut la bonne vu que la maman de DJ Arafat aura eu gain de cause à travers le soutien apporté par plusieurs de ses fans.