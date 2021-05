Tirer profit de la fermeture ou la non-homologation du stade Lat-Dior…Par Serigne Mbacké Ndiaye

Le Sénégal, première nation de football en Afrique et vingtième mondiale selon le classement FIFA, ne dispose plus de stade aux normes internationales, ce qui risque de sevrer le public, fan de foot, de la prestation de ses joueurs vedettes que sont Edouard MENDY, Kalidou KOULIBALY, Idrissa Gana GUEYE, Sadio MANE et j’en passe. Cette situation prévisible a ému plus d’un mais au-delà de cette émotion, nous devons essayer d’en tirer profit. Et dans cette affaire, le reproche que je fais fondamentalement au Ministère des sports c’est ce manque de communication criard. En effet, la CAF a envoyé plusieurs missions au Sénégal et à plusieurs reprises des observations ont été faites par les commissaires, et le ministère a toujours relevé les points ainsi soulevés mais il fallait et à tout moment informer les sénégalais de la situation que nous vivions ainsi que des risques courus. Ainsi, les sénégalais ne se seraient pas retrouvés devant le fait accompli avec une situation choquante.

Cette même communication aurait permis de savoir que le stade de Yoff avec 20 mille places, troisième stade du Sénégal après Léopold Sedar Senghor et Demba Diop, est en cours de finition, que d’autres, Mbour, Kaolack, Diourbel, Ziguinchor, Kaffrine, Saint-Louis etc. seront tous dotés d’infrastructures sportives en cours de construction ou en finition. Mais le plus grand profit à tirer de cette situation difficile est de savoir que le Ministère des sports a véritablement du pain sur la planche. Voilà en effet un Ministère qui regorgeait de cadres, qui était en permanence dans la formation et l’animation. Voilà un Ministère qui avait sous sa coupole des fédérations et des activités qui aujourd’hui sont en crise : le Basket ne gagne plus, le Volley-ball, l’Athlétisme, le Cyclisme, la natation, le Handball, la Boxe pour ne citer que ces disciplines ne se font plus entendre. Je n’ai pas parlé de l’UASSU qui était un vivier de champions, les seules satisfactions que nous avons, nous vient de la lutte, et encore ! et du football dont la réussite vient certes du Ministère et de la Fédération mais aussi et surtout des centres de formation et d’un certain Aliou CISSE coach national qui a le mérite de convaincre et de faire venir une quinzaine de binationaux.

Comme vous le voyez donc, la non-homologation du stade Lat-Dior nous ouvre les yeux et nous indique les défis à relever avec l’excellent Ministre Matar BA et le Président Macky SALL dont les ambitions pour le sport et pour sa jeunesse sont incommensurables.

Serigne Mbacké Ndiaye