Sa petite amie lui refuse le sexe…l’ancien militaire la séquestre

L’ancien militaire Mamadou Faye qui a rencontré sa petite-amie sur l’Internet, s’est malheureusement heurté au niet catégorique de celle-ci d’entretenir des rapports sexuels avec lui. Ainsi, pour la contraindre à lui obéir, l’ancien soldat va sévèrement frapper la jeune dame. Avant de la séquestrer et lui dérober son téléphone portable, rapporte l’Observateur dans sa parution de ce lundi.

Sans nul doute, du fond de sa cellule, l’ancien militaire Mamadou Faye est en train de regretter amèrement son attitude qui lui a valu son incarcération. En septembre 2022, Mamadou Faye, ancien militaire domicilié à Mbour, a connu sa petite-amie Fanta Cissé via l’Internet. Il reçoit pour la première fois la visite de celle-ci. Une fois dans sa chambre avec sa douce moitié, Faye s’occupe bien de son hôte en lui préparant le petit-déjeuner ainsi qu’une collation. Et les deux amoureux passent ainsi ensemble une très belle journée. Et sans aucun problème. Seulement, à la tombée de la nuit, l’homme qui dit, plus tard à la barre du Tribunal de grande instance de Mbour, avoir toujours répondu favorablement aux besoins financiers de sa copine, manifeste son désir sexuel.

Mais Mamadou Faye est repoussé par Fanta Cissé qui lui oppose une résistance farouche. Une attitude que l’ancien militaire ne compte guère tolérée, car il soutient que sa copine est célibataire et mère de deux enfants. Il s’en est alors suivi une dispute houleuse entre les deux amants et au cours de laquelle Faye va sévèrement bastonner sa copine. Mamadou Faye qui dit également avoir remis, le même jour, à sa petite-amie une forte somme d’argent en guise du paiement de sa location à Dakar, va fermer à clé la porte de sa chambre pour empêcher Fanta de sortir et s’enfuir de son domicile. Ce, malgré l’intervention de certains voisins. L’homme tenait coûte que coûte à entretenir des rapports sexuels avec sa copine. Mais, cette dernière va profiter d’un moment d’inattention de son copain pour joindre au bout du fil le chauffeur de clando qui l’avait conduite le matin au domicile de son amant, afin qu’il lui vienne en aide. Une stratégie de la dame qui ne fait que lui compliquer les choses. Son amant interdit au chauffeur l’accès à son domicile.

L’ancien militaire va même confisquer son téléphone portable. Comme si cela ne suffisait point, Mamadou Faye va aussi refuser de déférer à la convocation des gendarmes qu’il déchire avant de se rebeller contre eux, suite à la dénonciation de ses voisins. A la barre du Tribunal de grande instance de Mbour, l’ancien militaire qui est poursuivi pour attentat à la pudeur avec violence, séquestration et vol, nie en bloc toutes les accusations. Il dira au juge que, contrairement aux propos de sa copine Fanta Cissé, il n’a jamais levé la main sur elle encore moins lui voler son téléphone portable. Il soutient que c’est Fanta Cissé, elle-même, qui a caché son téléphone portable sous le lit. Avant de lui voler le reste de son argent. S’agissant de son refus d’obtempérer face aux forces de l’ordre, l’ancien militaire fait savoir qu’elles ont été les premières à le brutaliser. Au terme des débats d’audience, le juge a fixé le délibéré au 8 novembre prochain.