« La plupart des personnalités décédées ont été contaminées lors des cérémonies funéraires…» (Directeur de l’hôpital Principal)

Le Directeur général de l’hôpital Principal de Dakar, Général Mame Thierno Dieng a révélé hier lors du Conseil présidentiel d’évaluation de la riposte contre la pandémie de la Covid-19 que beaucoup de personnalités décédées de la Covid-19 ont été contaminées dans les cérémonies et principalement funéraires à savoir les levées du corps, les enterrements…

« Comme la plupart des malades sont décédés à l’hôpital Principal de Dakar, nous avons pu faire la traçabilité. Et, ils se sont tous infectés dans les cérémonies et principalement funéraires à savoir les levées du corps, les enterrements, les ‘’deuthies’’ tels qu’on le conçoit ici », a-t-il fait savoir. A l’en croire, « ce sont les circonstances dans lesquelles la plupart de ces gens qui sont décédés ont été contaminés au coronavirus ».

M.Dieng de préciser que le lieu d’infection est corolaire au profil sociodémographique. « Parce que ce sont essentiellement des marabouts et de grandes notabilités dans le pays qui vont volontiers dans ces cérémonies ».