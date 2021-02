La police démantèle un vaste réseau de dealers…à Thiaroye

Les limiers de Thiaroye ont mis fin aux activités de O. S. et A. S. D. Selon L’AS, ces deux dealers ont été interpellés au quartier Wakhinane 3 de Pikine où ils avaient installé leur quartier général. Tout serait parti d’une information anonyme reçue par la police de Thiaroye faisant étant de l’existence d’un vaste réseau de trafic de chanvre indien au quartier Pikine Wakhinane 3.

Sans tarder, les hommes du commissaire Salif Camara ont effectué une descente inopinée dans le quartier pour surveiller les moindres déplacements. Les limiers ont attendu le moment propice pour s’introduire dans la maison des dealers. O. S. a été surpris dans la chambre en possession de 75 grammes et 10 cornets de chanvre indien, alors que A. S. D. grillait tranquillement un joint.

Les limiers ont également découvert sur place 950 grammes et neuf (9) cornets dans la chambre du frère d’O. S. Ce dernier, qui se nomme M. L. S., a réussi à prendre la fuite. Aux dernières nouvelles, O. S. et A. S. D. ont été placés en garde à vue avant d’être déférés au parquet pour les délits d’offre, cession, détention et usage de chanvre indien.