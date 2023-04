La réaction de Ismaïla Madior Fall dans la procédure contre Sonko fait polémique

Les critiques ne portent pas que sur le Temple de Thémis. Le Garde des sceaux, Ismaïla Madior Fall, n’échappe pas non plus à la critique, et ce, au-delà même du Tribunal, jusque dans les allées du gouvernement. Sa conduite du dossier Sonko a laissé certains penser que le ministre de la Justice semblait plus se préoccuper de son image de juriste que de son rôle de Garde des sceaux.

Un magistrat souligne que c’est «de manière incidente, à la veille du procès, que le ministre Madior Fall a appris, le mercredi soir, le changement du juge dans le procès Sonko. Cela montre qu’il ne suivait pas l’affaire de près, tout chef du Parquet qu’il est censé être». Et c’est ainsi depuis le début. Même certains de ses collègues dans le gouvernement n’ont pas compris que le ministre de la Justice ait pu laisser le défendeur décider de la longueur du procès, en obtenant renvoi sur renvoi, pour finir par obtenir la tête du juge Pape Mohamed Diop, au grand dam du Parquet.

Il en ressort que Ismaïla Madior Fall a laissé le procureur de la République monter au créneau dans cette affaire, sans veiller à préserver les intérêts du Peuple. C’est comme s’il ne donnait même pas d’instructions au Parquet, et découvrait le déroulement de la procédure au même moment que le citoyen lambda.

Des collègues de M. Fall se demandent si le gouvernement a vraiment un ministre de la Justice ? Et ceux qui avaient suivi le procès de Karim Wade devant la Crei font le parallèle peu flatteur pour lui, avec le rôle joué à l’époque par celle qui l’a précédé à ce poste, Mme Aminata Touré, dont l’engagement aux côtés du Procureur spécial avait été déterminant.